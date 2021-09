Löytyykö hallitukselta tahto kompromissin tekemiseen budjettiriihessä? "Ratkaisun avaimet pöydällä"

Keväällä hallitus linjasi, että se päättää riihessä toimista, joilla toteutetaan Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Muista puolueista on arvioitu, että tämä työ on loppusuoralla, kun taas STT:n tietojen mukaan vihreillä on muiden kanssa eriävä näkemys siitä, millaiset toimet ovat uskottavia.