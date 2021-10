Pääministeri Marinin mukaan kulttuuripuolen leikkaukset pitää perua – esitys iskisi lujasti maaseudun kulttuurielämään ja muun muassa seurantalojen korjausrahoihin

Kuva: Antti Kantola, kuvakaappaus Twitteristä

OKM:n esitys kulttuuripuolen leikkauksista veisi puolet seurantalojen korjausavustuksista.

Kulttuurialalle esitetyistä leikkauksista syntyi polemiikki sen jälkeen, kun kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) julkisti tiistaina OKM:n leikkauslistat. Leikkausten taustalla on Veikkauksen tuottojen romahdus.

Hallituksen päättämästä 330 miljoonan euron kompensaatiosta huolimatta opetus- ja kulttuuripuolen Veikkaus-rahapotti vähenee ensi vuonna 43 miljoonaa euroa vuoteen 2021 verrattuna.

Kulttuuriministeri Kurvinen kommentoi eilen keskiviikkona Iltalehdelle, että pääministeri Sanna Marin (sd.) pyysi perumaan leikkausinfon. Kaksi viikkoa sitten SDP ei kuitenkaan ollut vastustanut 18,4 miljoonan euron leikkauksia, joista hallituksessa yhdessä päätettiin.

Kurvisen mukaan vain vasemmistoliitto esitti tässä vaiheessa leikkauksiin muutoksia. Kulttuuriministeri ei niele kritiikkiä, jonka mukaan hän olisi kertonut asiasta ennenaikaisesti.

"Se ei kyllä pidä pätkääkään paikkaansa, sillä tiistaisessa tilaisuudessa nämä alan toimijat sanoivat, että tämä oli viimeinen hetki kertoa, koska heidän pitää suunnitella omaa ensi vuoden toimintaansa. Pikemminkin tämä oli viimeinen hetki toimia. Tämä on se syy, miksi olen toiminut niin kuin olen toiminut."

Tänään torstaina pääministeri Marin kirjoitti twitterissä, että myös SDP haluaa perua kulttuurileikkaukset.

"Sanon nyt suoraan. SDP haluaa, että kulttuurileikkaukset perutaan. Myös muiden järjestöjen ja edunsaajien tilanteeseen on haettava ratkaisua."

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n pääsihteerin Rosa Meriläisen mukaan pöydällä olevat leikkaukset ovat kovia.

"Vaikka 18 miljoonaa euroa voi kuulostaa pieneltä rahalta, on se kulttuurialalla hyvin merkittävä rahasumma. Jopa 11 prosenttia olisi leikkaantumassa siitä summasta, jolla Veikkauksen tuotoilla on kulttuurialaa tuettu", Meriläinen kommentoi MT:lle.

"Koronassa jo suuresti kärsineelle alalle kohdistuneina näin kovat leikkaukset olisivat ilman muuta tuhoisia. Tässä vaiheessa olen kuitenkin jo luottavainen, että esitetyt leikkaukset perutaan."

Meriläinen huomauttaa, että leikkaukset iskisivät lujasti maaseudun kulttuurielämään.

"Esimerkiksi seurantalojen korjausavustuksia olisi jouduttu perumaan. Leikkaukset osuisivat rajusti maaseudulle myös siinä muodossa, että ne heikentäisivät kirjastoja ja lasten kulttuuritoimintaa."

Kolmetoista järjestöä otti eilen keskiviikkona kantaa seurantalojen puolesta ja määrärahaleikkauksia vastaan. Seurantalojen korjausavustuksiin esitetään peräti 50 prosentin leikkauksia.

"Määrärahaa on leikattu jo kahden viimeisen vuoden aikana. Tänä vuonna määräraha on 1 697 000 euroa. Talousarviossa esitys ensi vuodelle on 848 000 euroa. Avustuksia on haettu vuosittain kolminkertainen määrä normaalivuosien määrärahaan nähden", kannanotossa kerrotaan.

Seurantaloja on Suomessa noin 2 500. Noin puolet taloista sijaitsee paikkakunnilla, joilla ei ole muuta avoimeen kansalaistoimintaan sopivaa tilaa. Niitä ylläpitää joukko erilaisia paikallisyhdistyksiä, kuten nuorisoseuroja ja kyläyhdistyksiä.

”Seurantalot ovat merkittäviä paikkoja lasten, nuorten ja aikuisten harrastus- ja kansalaistoiminnalle. Korona-aika on ollut erityisen kovaa kaikille seurantaloja ylläpitäville, vapaaehtoisvetoisille yhteisöille, joten emme voi käsittää, miksi sekä kulttuurihistoriallisesti merkittävien että toiminnaltaan paikallisyhteisöille tärkeiden tilojen halutaan antaa ränsistyä”, sanoo Suomen Nuorisoseurojen pääsihteeri Annina Laaksonen.

"Seurantalojen remonttiin saatava avustus on ollut erittäin tarpeellista. Leikkaus olisi ehdottomasti peruttava", Suomen kylät ry:n puheenjohtaja Petri Rinne toteaa.

Kannanoton allekirjoittivat Finlands Svenska Hembygdsförbund, Finlands Svenska Marthaförbund, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Marttaliitto, ProAgria Keskusten Liitto ja Keskukset sekä Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ja piirikeskukset, Raittiuden ystävät, Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kylät, Suomen Nuorisoseurat, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö sekä Suomen Työväentalojen Liitto.

