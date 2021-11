"On hullua myydä ruokaa tähän hintaan, ei siihen pysty suomalainen tuottajakaan", MTK:n Marttila herätteli puheellaan toriväkeä ruokakeskusteluun Helsingin tempauksessa

Kari Salonen

MTK:n ja SLC:n järjestämässä tempauksessa Helsingissä puheenjohtajat Juha Marttila ja Mats Nylund vaativat korjauksia tuottajahintoihin.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila avasi tilaisuuden tutulla teemalla marraskuun kosteassa säässä.

"Hyvät suomalaisen ruuan ystävät! Taas on ajauduttu tähän, että on tullut tarve järjestää tuottajien protesti. On hullun hommaa myydä tähän hintaan ruokaa – ei siihen kukaan kannattavasti pysty. Samalla tämä viestii siitä, että tähän hintaan on ihan hullun hommaa tuottaa ruokaa, mutta siihen suomalainen tuottaja on tänään valitettavasti pakotettu. Maailman parasta laatua myydään surkeilla hinnoilla, jotka eivät turvaa minkäänlaista kannattavuutta", Marttila sanoi.

Marttila muistuttaa, että kaikista tuottajien kokemista ongelmista huolimatta kotimaista ruokaa on kuluttajille riittänyt.

"Mutta joku tolkku pitää olla, ruualla pitää olla sille kuuluva arvo. Tänään maatalous on tosi vakavassa kriisissä, ja siihen pitää löytää ratkaisu."

Marttila osoittaa sanansa ruokaketjulle, jotta kuluttajan ruuastaan maksamasta eurosta jaetaan oikeudenmukainen siivu myös tuottajalle. "

"Toivottavasti hinnoittelu täällä tänään osoittaa kaikille miten pienistä senttimääristä on kyse, ja miten vähän ruoka maksaisi enemmän, jotta se siivu siirtyisi myös tuottajalle."

Marttila muistuttaa maatalouden talouskriisin johtuvan rajusti nousseista tuotantokustannuksista vaikkapa lannoitteissa ja energiassa.

"Suomessa tuottajalle maksettava hinta ei ole seurannut perässä muun Euroopan tavoin, mikä on häpeä. Tähän tarvitaan korjaus."

Vastuullisuuskysymys on ollut viime aikoina paljon esillä myös maataloustuotannossa.

"Kun me tuotamme maailman ympäristöystävällisintä ja eläinten hyvinvoinnin huomioivaa ruokaa, se ei ole ihan ilmaista lystiä. Vastuullisuustyö maksaa, mutta sille ei ole valitettavasti löytynyt maksumiehiä ja -naisia. Kaikki tämä työ on otettu suomalaisen yrittäjän selkänahasta", Marttila osoitti sanansa myös paikan päällä olevien politiikan päättäjien suuntaan.

Marttila kehotti toriväkeä nauttimaan suomalaisesta ruuasta tänään.

"Huomisesta ei voi tietää, jos emme saa asiaan muutosta."