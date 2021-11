Perussuomalaisten Purra moittii perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia MT-kolumnissaan

Johannes Tervo

Riikka Purra valittiin perussuomalaisten puheenjohtajaksi Seinäjoen puoluekokouksessa kesällä 2021.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra arvostelee maanantaina ilmestyneessä MT:n kolumnissaan Suomen sitoutumista omaan perustuslakiinsa ja kansainvälisiin sopimuksiin. Perustuslaki ja sopimukset kaventavat Purran mukaan poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia.

"Mahdollisuudet päätöksentekoon murenevat tai jopa häviävät. Euroopan unioni on tietenkin vienyt osansa – antaen tilalle tähtilipun ja ne kuuluisat yhteiset pöydät.

Vielä suuremman palan on kuitenkin haukannut hankalammin hahmotettava kokonaisuus. Siihen kuuluvat monenlaiset oikeudet, kansainväliset sopimukset, perustuslaki ja muut hyvin käyttäytyvien valtioiden normistot", Purra kirjoittaa.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mukaan näistä säännöstöistä on tullut liki jumalallisia opinkappaleita.

"Perustuslaki, oikeusjärjestelmän ylin säädös, muistuttaa yhä enemmän jonkinlaista uskonnollista opinkappaletta. Iankaikkista totuutta ei sovi kyseenalaistaa, ja vain erityisen kilvoittelun ja vihkiytymisen – oikeustieteellisen koulutuksen ja (yleensä) riittävän vasemmistolaisen maailmankuvan – myötä siitä voi edes keskustella."

Purran mukaan suomalainen järjestelmä ei onnistu suojelemaan rikosten uhreja. Lait suojaavat ennemmin rikollisia.

"Tietenkin me arvostamme oikeusvaltiota ja tarkasti säädeltyjä perus- ja ihmisoikeuksia. Lainsäätäjää pitääkin rajoittaa. Mutta asialla on myös toinen puolensa:

Todistamme kerta toisensa jälkeen, että roistojen ihmisoikeudet ovat Suomessa paremmin säädellyt kuin uhrien. Että poliisin pitää olla hyvin varovainen roistojen kanssa, jotta oikeuksia ei vain rikottaisi. Että järjestäytyneellä rikollisjengillä täytyy olla oikeus rakentaa rikoksista saadulla rahalla talo kenenkään estämättä. Että lastaan raiskaajalta puolustava isä saa vankeutta", Purra huomauttaa kolumnissaan.

Viimeaikainen tilanne Valko-Venäjän ja Puolan rajalla tuo Purran mukaan erityisen hyvin esiin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten heikkoudet.

"Ministerit punastelevat aitiossa, koska tietävät puhuvansa puppua väittäessään, että Suomi voisi tämän normiston puitteissa suojella itseään. Jos se pitää niistä kiinni kynsin ja hampain – ja tietysti pitää, jos pappismiehiltä kysytään – ei voi.

Maa, joka pitää niistä kiinni kynsin ja hampain, ei ole enää suvereeni. Tätä et kuule pappismiehiltä, mutta se on totta. Kun Puola toimii ja pitää laittomat maahantulijat ulkona, EU on hiljaa ja salaa tyytyväinen."

"Valiokunnan kuulemisessa ministeriön virkamies esitti meille, että vaikka Suomessa olisi sota tai kansakunnan elämää uhkaava yleinen hätätila, turvapaikkaoikeudesta kirjaavista sopimuksista emme voisi poiketa.

Jos näin olisi, sotiin ei enää tarvittaisi ruutia. Pelkät ihmiset riittäisivät", Purra päättää kirjoituksensa.

