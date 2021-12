Orpo: Veronmaksaja kovilla, jos sote-rahoja ei käytetä viisaasti

Hyvinvointialueiden valmistelussa tulee kiire, Orpo arvioi. Siksi aluevaltuustojen on pystyttävä heti tekemään päätöksiä.

Jaana Kankaanpää

Kokoomus kannattaa palvelusetelien laajaa käyttöönottoa. "Jos ei pääse sisälle tietyssä ajassa, alue on velvoitettu antamaan palvelusetelin. Se tuo hoitotakuun", Petteri Orpo sanoo.

"Alueilla tullaan käyttämään 21 miljardia euroa veronmaksajien rahoja. Jos niitä ei käytetä viisaasti, se on kohta 31 miljardia. Siksi aluevaalit ovat niin tärkeät, että ei tarvitse paljoa motivoida omia joukkoja", kokoomuksen puheenjohtaja ja kansanedustaja Petteri Orpo sanoo tammikuun aluevaaleista.

Orpo asemoi puolueensa vahvasti talouden puolelle.

"Jos hallituksen tämän hetken suhtautuminen yhteisten varojen käyttämiseen leviää hyvinvointialueille, niin kyllä siinä suomalainen veronmaksajaparka on kovilla."

Kokoomus ei hyväksy veronkorotuksia tai hyvinvointialueiden verotusoikeutta.

Kokoomus lähtee vaaleihin suosituimpana puolueena. Helsingin Sanomien torstaina julkaistussa mittauksessa suosio oli 21,4 prosenttia.

Kuntavaalien perusteella kokoomus saisi tällä suosiolla noin 280 paikkaa aluevaltuustoissa. Orpo arvelee kokoomuksen olevan suurin puolue viidellä tai kuudella alueella.

Kokoomus vastusti rajusti aluehallintoa. Nyt Orpo sanoo, että koska eduskunta on päätöksen tehnyt, he ovat valmistelussa täysillä mukana.

"Puolue on jättänyt taakseen sen vaiheen, jossa käytiin vuosien taistoa siitä, millainen malli tulee. Tämä on etsikkoaika, että saadaan hyötyjä isommasta mittakaavasta."

Ja valmistelulla on kiire. Hyvinvointialueiden pitäisi olla käytössä vuoden 2023 alussa. Valmistelu on kesken.

Valtuustojen täytyy heti valintojen jälkeen alkaa tehdä päätöksiä.

"Työmaa on aivan valtava. Pitää tehdä todella yhteen suuntaan töitä ja ratkoa asioita. Ei ole varaa jarruttaa. Ylimääräisiä kiemuroita ei kannata tähän rakentaa."

Orpo epäilee, että kaikki alueet eivät ole vuoden päästä valmiita.

"Toimeenpanoon liittyy valtavia riskejä aikataulun kireyden ja mittakaavan vuoksi. Niillä alueilla, joilla on jo ollut maakunnan kokoinen hyvinvointiyhtymä, on kymmenen vuotta rakennettu toimintaa. Se on pikkuhiljaa alkanut toimia."

Sellainen on esimerkiksi Etelä-Savon Essote.

Myös lähtörahoitus on vielä auki. Se selviää ensi keväänä.

"Maakunnilla ei ole verotusoikeutta. Ne eivät myöskään voi tehdä alijäämäisiä budjetteja tai ottaa velkaa. Siksi budjetointi on haastavaa."

Orpon kiteytys vaaleista on paluu siihen, mitä uudistuksella on alun perin haettu.

"Että saadaan ihmiset jonoista hoitoon ja rahat riittämään."

Aluevaalien yhteydessä sosiaali- ja terveyspuoli saavat paljon palstatilaa ja pelastuslaitosten tilanne jää vähemmälle huomiolle. Pelastus on kuitenkin oleellinen osa terveydenhuollon ketjua.

"Harvaan asutussa Suomessa on tärkeintä, että ambulanssi tulee kohtuuajassa. Silloin on jo paljon pelastettu. Pitkiä matkoja terveyskeskukseen tai sairaalaan voidaan kompensoida sillä, että pelastuspalvelu toimii ja vasteajat ovat järkeviä."

