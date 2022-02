MTK syyttää MMM:ää toimettomuudesta tilojen kustannuskriisin hoidossa: "Iso tyrmistys ja pettymys, miten nihkeästi hallintokoneisto on valmis viemään asioita eteenpäin"

Keskustelu ei ole tuonut tuloksia maanviljelijöiden aseman parantamiseksi. MTK:n johtokunnan tilannekuva on lohduton.

Jaana Kankaanpää

"Hallitukseen pitää nyt saada liikettä", Juha Marttila vaatii.

Aika vähän kehuja kirvoittivat viimeaikaiset tulokset maatalouden kustannuskriisin kohentamiseksi MTK:n johtokunnassa. Ongelmat on tunnustettu, mutta siinä kaikki. Siksi katseet kääntyvät maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) lupaamaan lakien muutokseen.

"Tulokset ovat olleet laihoja, joten poliittisella puolella on nyt syytä viedä lainsäädäntöä eteenpäin", MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg tiivisti viime aikojen tilanteen.

Leppä lupasi lakiesitystä jo vuodenvaihteeksi, jos ruokaketjun osapuolet eivät saa keskustelemalla tuloksia. Laki todennäköisesti vaatisi hintoihin indeksikorotuksia kesken sopimuskauden, jos tuotantokustannukset nousevat.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikbergin vetämä alan osapuolten keskustelu ei ole tuottanut tulosta. Åberg ei näe, että Wikbergin keskusteluista olisi suurta hyötyä.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ihmettelee, miksi maa- ja metsätalousministeriö ei ole tarttunut moniin esitettyihin ehdotuksiin.

"Iso tyrmistys ja pettymys on, miten nihkeästi hallintokoneisto on valmis viemään asioita eteenpäin. Joka puolelta tulee esityksiä miten maataloutta voidaan auttaa, niin ei tilanne voi olla sellainen, että ministeriö on se taho joka sanoo, että ei käy."

Esimerkiksi vienninedistämiseen ei ole saatu uusia työkaluja. Ruuan viennin kasvu on taittunut.

Vaille kritiikkiä ei jäänyt teollisuuskaan. Monet yritykset ovat tehneet hyvää tulosta.

MTK:n johtokunnassa tilannekuva oli lohduton.

"Tuottajahintojen on pakko nousta tai tämä touhu loppuu. Kasvavalla joukolla tiloja kriisi on hyvin konkreettinen ja akuutti. Lohduttomuus yhteydenotoissa on kouriintuntuva eikä minkäänlaista valoa näy tunnelin päässä", Eerikki Viljanen kiteytti.

Mauno Ylinen muistuttaa, että ratkaisuja tarvitaan sekä nopeasti että pidemmällä aikavälillä. Yksimielisyys on siitä, että tilanne voi pysyvästi parantua vain markkinoilta saatavilla tuloilla.

"Tukipaketit eivät ole oikea ratkaisu. Ne vievät voimaa vääntää muutoksesta markkinoilla. Mutta että tiloja, joilla tuotanto on kunnossa, ei kaatuisi siihen, että ei ole keväällä varaa ostaa lannoitteita", Ylinen sanoi.

Aivan pelkkää kriittistä palautetta Marttila ei antanut.

"Leppä käy urhoollisesti yhden miehen taistelua hallituksessa. Oletteko huomanneet siellä jotain muuta liikettä? Sinne pitää nyt saada liikettä", Marttila sanoi.

Marttilaa hiertää edelleen eläinpalkkiouudistuksen lopputulos.

"Korostan asian periaatteellista puolta. Miten on mahdollista, että vaikka valmisteluasiakirjoihin kirjoitetaan, että uudistus on huono, kohtelee kansalaisia epätasa-arvoisesti, eikä täytä hyvän hallinnon periaatteita, uudistus tehdään silti, koska komission paine on niskassa."

"Harmitus on liian lievä sama kuvaamaan, että Suomella ei kantti riittänyt viedä asiaa päätyyn saakka. Kädet nostettiin pystyyn ja hanskat tipahti. Muualla linja on, että toimitaan, eikä komissiolta enää perästä kuulu", hän jatkoi.

MTK:n toiminnanjohtaja Jyrki Wallinin mukaan media on alkanut kiinnostua maatalouden tilanteesta.

"Olen saanut yhteydenottoja, että on halu mennä syvemmälle ja selvittää, mistä kriisissä on kyse."

Maatalouden tämänhetkisen talouskriisin syy on yksinkertainen. Tuotantopanosten hintojen nousu on ollut huomattavasti tuottajahintoja nopeampaa.

Viime vuoden yrittäjätulo tulee laskemaan yli viidenneksen edellisvuodesta, PTT:n tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg muistuttaa.

Tuottajahinnat ovat alkuvuonna nousseet jonkin verran, mutta trendi pitää saada jatkuvaksi.

"Teollisuuden puoleltakin on tullut viestiä, että syksyn neuvotteluissa saadut korotukset eivät riitä", Åberg sanoo.

Forsman-Hugg muistuttaa, että raaka-aineiden tarjonta teollisuudelle on ollut hyvä. Niukkuus ei ole nostanut hintoja.

