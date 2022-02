Keskipohjanmaa: Ex-puolustusministeri Jussi Niinistö palauttaisi jalkaväkimiinat osaksi Suomen puolustusta

Ex-puolustusministeri Jussi Niinistön mielestä Suomen on kohennettava puolustuskykyään ottamalla jalkaväkimiinat uudelleen käyttöön. Niinistö kertoo näkemyksensä Keskipohjanmaa-lehden haastattelussa.

Päivi Karjalainen

"Vladimir Putin on sotarikollinen. Hän on aloittanut hyökkäyksen itsenäistä valtiota, Ukrainaa, vastaan", sanoo ex-puolustusministeri Jussi Niinistö Keskipohjanmaan haastattelussa.

Juha Sipilän (kesk.) hallituksen (2015–2019) puolustusministeri, nykyinen Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö korostaa Suomen puolustuksen kehittämisen tärkeyttä. Niinistö kertoo näkemyksensä Keskipohjanmaa-lehden videohaastattelussa.

Suomen puolustusta on Niinistön mielestä tehostettava kärjistyneessä tilanteessa, joka johtuu Venäjän massiivisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Päätös amerikkalaisten F-35-hävittäjien hankinnasta parantaa Niinistön mukaan Suomen puolustuskykyä.

Maavoimien taistelukyvyn kohentamistakin tarvitaan, Niinistö sanoo Keskipohjanmaassa.

"On mahdollista tehdä hyvin lyhyellä aikataululla huomattava kohennus Suomen maanpuolustukseen. Se on se, että Suomi irtisanoutuu jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta ja aloittaa välittömästi niiden valmistuksen kotimaassa. Se (jalkaväkimiinat) on sellainen pelote, jota suuri pioneerimaa Venäjä ymmärtää", Niinistö sanoo Keskipohjanmaassa.

Ottawan miinakieltosopimus on kansainvälinen valtiosopimus, joka kieltää henkilömiinojen käytön, valmistuksen, myynnin, varastoinnin ja kuljetuksen.

Aloitteen Ottawan sopimuksen laatimiseksi teki Kanadan ulkoministeri Lloyd Axworthy vuonna 1996. Sopimus hyväksyttiin 5. joulukuuta 1997.

Suomi liittyi Ottawan sopimukseen marraskuussa 2011. Eduskunta hyväksyi liittymisen äänin 110–47.

Ottawan sopimusta on Suomessa arvosteltu muun muassa siksi, että Venäjä ei ole mukana sopimuksessa.

Jussi Niinistö oli kansanedustaja vuosina 2011–2019. Hän edusti ensin perussuomalaisia. Kesäkuusta 2017 lähtien Niinistö kuului sinisten eduskuntaryhmään.

Niinistö oli ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa, mutta ei tullut valituksi.

