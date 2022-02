Kiovassa asuva Natalia Beliagina kommentoi MT:lle: "Lapsiperheet ja vanhukset istuvat täällä pommisuojissa, räjähdykset ovat jatkuvia ja sireenit soivat"

Kiova on tällä hetkellä Venäjän voimakkaan sotilaallisen aggression kohteena. Beliaginan mielestä venäläisten hyökkäys itsenäiseen valtioon on barbaarinen.

Dario Pignatelli/European Union

Venäjän sotatoimet keskittyvät tällä hetkellä voimakkaasti Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan.

Ukrainalainen, maan pääkaupungissa Kiovassa asuva Natalia Beliagina on viettänyt suurimman osan ajastaan tänään perjantaina ja eilen torstaina pommisuojassa muiden siviilien kanssa.

"Kiova on sotatilassa, kuten koko Ukraina. Tämä on todellinen sota, kuten vuosina 1941–1945. Lapsiperheet, vanhukset ja kaikki siviilit ovat nyt pommisuojissa", Beliagina kommentoi MT:lle tänään perjantaina illalla seitsemän aikaan.

Kiova on tällä hetkellä Venäjän voimakkaan sotilaallisen aggression kohteena.

"Räjähdykset ovat olleet jatkuvia ja sireenit soivat. Pommisuojiin saapuu kaiken aikaa lisää ihmisiä", Beliagina sanoo.

Natalia Beliaginan mukaan Venäjän suurhyökkäys yllätti monet Ukrainassa.

"Useimmat eivät odottaneet tämän kaltaista hyökkäystä ja oli paljon toiveita siihen, että asiat saataisiin ratkaistua diplomaattisesti. Presidenttimme oli halukas neuvottelemaan viimeiseen asti."

"Monet ukrainalaiset eivät ollenkaan ymmärrä, miksi tässä tilanteessa ollaan. Ukraina ei suunnitellut aloittavansa sotaa, ei aloittanut sitä eikä halunnut sitä", hän toteaa.

"Ihmiset kysyvät järkyttyneinä: miten tämä sallitaan? Ja miten tämä on mahdollista?"

Beliaginan mielestä venäläisten hyökkäys itsenäiseen valtioon on barbaarinen.

"Sekä valtiollisella itsenäisyydellä, että ihmisten omalla itsemääräämisoikeudella on arvonsa. Venäjän raakalaismainen hyökkäys edustaa väkivaltaa, jolla pyritään tuhoamaan koko kansakuntamme."

Natalia Beliaginan mukaan ukrainalaisten maanpuolustustahto on tällä hetkellä korkealla.

"Armeijamme esiintyy sankarillisesti. He rakastavat isänmaataan. Ukrainalaiset eivät ole hyökänneet, mutta puolustamme tätä maata ja sen ihmisiä."

Kiovan pormestari, entinen raskaan sarjan ammattilaisnyrkkeilijä Vitali Klitshko ei ole antanut käskyä kaupungin evakuoimisesta.

"Monilla Kiovassa asuvilla on loma-asuntoja maaseudulla, jonne he ovat omaehtoisesti siirtyneet kun sota alkoi. Nyt kaupungista poistuminen on haastavaa, kun hyökkääjä lähestyy käytännössä joka suunnasta", Beliagina toteaa.

Beliagina kertoo MT:lle, että pommisuojat on rakennettu talojen lähelle.

"Ihmisten on käsketty pysyä sisällä asunnoissa ja siirtymään pommisuojiin heti, kun sireenit kuuluvat."

Beliaginan mukaan käytännössä ainoa keskustelunaihe pommisuojissa on, miten Ukrainan ja Venäjän väliset taistelut kehittyvät.

Vaikka Kiovaa moukaroidaan raskailla sotatoimilla, puhelinyhteydet, internet ja vesihuolto kaupungissa toimivat Beliaginan mukaan edelleen normaalisti. Myös ruokakaupat ovat auki.

MT teki haastattelun Natalia Beliaginan Britanniassa, Suur-Lontoon alueella asuvan tyttären, Olga Beliaginan välityksellä ja avustuksella. Olga Beliagina käänsi äitinsä vastaukset ukrainasta englanniksi, josta artikkeli edelleen käännettiin suomen kielelle.