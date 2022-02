Satakunnan Kansa: Pakettiauto täyttyi hetkessä, joten nyt panelialainen Marko Haavisto kerää kuorma-autollista humanitaarista apua Ukrainaan

Kuvakaappaus / Satakunta, Sanne Katainen

Panelialainen Marko Haavisto tuskastui Ukrainassa käytävään järjettömään sotaan. Hän päätti käynnistää humanitaarisen avun keräyksen Ukrainaan.

”Aamulla pistin ilmoituksen nettiin. Kun minulla ei ole rahankeräyslupaa, niin päätin kerätä tavaraa.”

Muutamassa tunnissa hän oli saanut huopia, makuupusseja, taskulamppuja, otsalamppuja, paristoja, radiopuhelimia, miesten jalkineita ja säilykkeitä eli kaikenlaista siviilitavaraa, mitä ihminen rintamalla tarvitsee.

”Nyt en ole muuta ehtinyt tehdä kuin vastaamaan puhelimeen. Ihan tuntemattomat ihmiset soittavat ympäri Suomen ja tarjoavat tavaraa. Ihmisillä on suuri tarve auttaa.”

Haavisto myöntää, että hänen suhtautumisensa Ukrainaan on henkilökohtainen. Avovaimo Yana Liashinska on Ukrainasta.

”Meillä on myös paljon ukrainalaisia työntekijöitä. Minulla on syvä kunnioitus heitä kohtaan. Heitä täytyy auttaa nyt. Joku kaunis päivä meillä voi olla vastaava edessä. Ei tuosta yhdestä Venäjän hullusta tiedä.”

Marko Haaviston suunnitelmissa oli alkuaan viedä humanitaarista apua pakettiautollisen verran. Suunnitelmat muuttuivat suuren avustusmäärän takia.

”Minulla on yksi ylimääräinen kuorma-auto, jonka piti lähteä Afrikkaan. Nyt se vie tavaraa Puolaan.”

Haavistolla on omakohtaista kokemusta siitä, että Virosta on helppo ajaa Puolan rajalle.

”Yana on neuvotellut siitä, miten kuorma-auto jatkaa Ukrainan kriisialueella.”

Marko Haaviston puoliso Yana Liashinka on kotoisin noin 80 kilometriä Kiovasta etelään sijaitsevasta Bila Tserkvan kaupungista. Kaupunki on siis sama, jonka lähistöllä nakkilalainen Jyrki Välimäki on parhaillaan sotaa paossa vaimonsa Yuliian ja kahden pojan kanssa.

”Jyrki on vanha koulukaverini. Olen ollut häneen yhteydessä ja patistanut lähtemään. Yuliia hakekoon turvapaikkaa sitten täällä turvassa. Tänään Jyrki kertoi, että he ovat vihdoin lähdössä.”

Panelialainen Marko Haavisto omistaa yhdessä veljensä Toni Haaviston kanssa munatukkukauppaan erikoistuneen Satamuna Oy:n.

Marko Haaviston mukaan Ukrainan ja Venäjän sota ei suoraan vaikuta heidän yrityksensä toimintaan. Munavienti EU:n ulkopuolisiin maihin on ollut tähänkin asti hankalaa.

Haaviston mukaan kokeiltu on, joskin Venäjän suhteen ei jäänyt mitään käteen.

”Vuonna 2007 vein tipuja sinne. Se oli raskas byrokraattinen kokemus. Pari vuotta sitten kävin tutustumassa yhteen paikalliseen farmiin, mutta se ei johtanut kerrassaan mihinkään. Nyt maailma on sellainen, että kaikenlaiset yhteistyösuunnitelmat ovat siirtyneet vuosikymmenten päähän.”

Yhteystiedot: Marko Haavisto, puh. 050-5165381, Panelia, Kahalantie 31.

