Touko Aalto kieltäisi turkistarhauksen ja antaa täystyrmäyksen valinnanvapaudelle

Suomeen tarvitaan sote-uudistus, mutta Juha ­Sipilän hallituksen ajama niin sanottu valinnanvapaus on väärä malli. Näin sanoo vihreiden jyväskyläläinen puheenjohtaja Touko Aalto.

”Käytännössä kaikki puolueet tunnustavat, että sote-uudistus tarvitaan. Nyt Suomeen ollaan kuitenkin ajamassa sellaista sosiaali- ja terveyspuolen pakkomarkkinallistamista, että se uhkaa julkisia palveluja ja kasvattaa kustannuksia”, Aalto sanoo.

Keskustan hellimä maakuntamalli kelpaisi vihreiden nokkamiehelle.

”Myös maakuntamallissa on ongelmia, mutta ne ovat korjattavissa, toisin kuin soten pakkomarkkina­mallin epäkohdat. Keskustan ministeritkin ovat tulleet sille linjalle, että maakuntien määrää voidaan tulevaisuudessa vähentää, jos taloudelliset ja palveluiden määrään liittyvät tavoitteet eivät täyty.”

Aalto kosiskelee keskustaa maakuntauudistukseen ilman soten valinnanvapautta.

”Eikö olisi fiksua, että edettäisiin maakuntapohja edellä ja jätettäisiin kokoomuksen markkina­malli pois? Silloin vältyttäisiin EU-oikeuden juridisilta ongelmilta, palveluiden pirstoutumiselta ja kustannusten kasvulta.”

Aallon mukaan laajaa valinnanvapautta ajaa käytännössä vain kokoomuksen tietty laita.

”Hallituksen pitäisi pysäyttää tuhoisa uudistus ennen kuin on liian myöhäistä.”

Maakuntauudistuksestakin Aalto löytää ongelmia.

”Ensinnäkin maakunnille tarvittaisiin verotusoikeus. Lisäksi ympäristöhallinnon asema pitää turvata.”

Aalto pohtii myös, tunnistetaanko kasvavien kaupunkiseutujen rooli riittävän hyvin.

”Pitäisikö näille maakuntien ja koko Suomen talouden moottoreille antaa enemmän vetovastuuta kasvu- ja työllisyyspalveluissa?”

Aalto vertaa kaupunkiseutujen vetovoimaa suomalaisessa yhteiskunnassa junan veturiin.

”Jos maakunnista tehdään liian heikkoja, se on ongelma myös keskuskaupunkien kannalta”, hän painottaa.

”Pahimmillaan Sipilän hallituksen ajama uudistus johtaa tilanteeseen, jossa maakunnilla on oikeasti päätösvaltaa vain menoihinsa. Kun väestön ikääntyminen ja kokoomuksen markkinamalli kasvattavat menoja tilanteessa, jossa maakunnilla ei ole edes omaa verotusoikeutta, jää maakuntien vastuulle vain tehdä ikävät säästöt.”

Kaupunkien elinvoimasta Aalto puhuu mielellään.

Mitä vihreillä on tarjota maaseudun ihmisille?

”Ajamme puolueena perustuloa, joka mahdollistaisi osa-aikaisen yrittäjyyden ja osa-aikaisten töiden vastaanottamisen maaseudulla nykyistä paremmin. Energiapoliittinen visiomme lähtee siitä, että fossiilisten polttoaineiden sijasta uusiutuvan energian käyttöä täytyy lisätä ratkaisevasti. Suomalaisella maaseudulla on energiapolitiikassa suuria mahdollisuuksia.”

Aalto katsoo, että vihreillä on kykyä uudistaa myös maatalouspolitiikkaa.

”Puolueemme voi viedä maatalouspolitiikkaa ekologisesti kestävämpään ja maataloustuottajien kannalta kannattavampaan suuntaan. Jo nyt on nähtävissä, että esimerkiksi luomun suosio kasvaa nopeasti.”

Vihreiden puheenjohtaja vastustaa olemassa olevien virastojen alueellistamista mutta suhtautuu avoimesti uusien perustettavien virastojen sijoittamiseen muualle kuin pääkaupunkiseudulle.

”Tapauskohtaisesti täytyy miettiä, mikä olisi paras ja sopivin mahdollinen sijainti uudelle virastolle.”

Maaseutuelinkeinoista vihreät kieltäisi turkistarhauksen siirtymäajalla.

Sen sijaan lihaa saisi Suomessa Aallon mukaan jatkossakin tuottaa.

”Lihantuotanto on ok, mutta eläinten hyvinvoinnin on ehdottomasti oltava kaikessa lainsäädännössä ykkösasia”, Aalto sanoo.

Autoilu voisi olla kalliimpaa kaupungeissa kuin maaseudulla.

”Autoilu voisi maksaa nykyistä enemmän suurissa kaupungeissa ja ruuhkaisilla alueilla, joissa on paljon joukkoliikennettä. On kuitenkin selvää, että siellä, missä joukkoliikennettä ei aina ole saatavilla, autolla ajon kustannusten olisi vastaavasti oltava matalampia.”

Vihreät on oppositiosta käsin moittinut Sipilän hallituksen politiikkaa.

Touko Aallon mielestä hallituksen ajamat uudistukset on tehty liikaa leikkauspäätökset edellä.

”Yhteiskuntaa täytyy uudistaa, mitä hallitus on tehnytkin. Tätä hallituskautta ovat kuitenkin leimanneet erittäin kovat leikkaukset perusturvaan ja koulutukseen. Nämä ovat olleet selkeitä arvo­valintoja.”

Aalto moittii hallitusta siitä, että eriarvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa kasvaa.

”Ennen kaikkea julkisen sektorin pienipalkkaiset naisvaltaiset alat ovat kautta linjan näiden taloustalkoiden isoin taakankantaja. Se on väärin. Köyhyys ja eriarvoisuus ovat lisääntyneet, tuloerot ovat lähteneet uudestaan kasvuun”, hän luettelee.

Aallon mukaan vihreiden politiikka tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen. Asia otetaan esille, jos puolue nousee seuraavissa vaaleissa hallitusvastuuseen.

”Ajatteluni lähtee siitä, että kaiken harjoitetun politiikan on oltava ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää.”

Suomessa ei vihreiden mielestä ole myöskään keskusteltu riittävän paljon siitä, mikä on Suomen paikka EU:ssa ja EU:n paikka maailmassa.

”On menty lastuna laineilla, isojen EU:n jäsenmaiden peesissä. Suomessa pitäisi aktiivisemmin keskustella esimerkiksi siitä, mikä on EU:n tulevaisuus ja mitkä asiat tulisi päättää ylikansallisella ja kansallisella tasolla.”

Touko Aalto pitää valitettavina rajuja leikkauksia kehitysyhteistyörahoihin.

”On selvää, että Suomen on otettava aktiivisempi rooli kehityspolitiikassa ja pyrittävä nostamaan kehitysavun rahoitusosuus 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.”