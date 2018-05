Lantmännen harkitsee omistusmallia suomalaistuottajille – laajenee voimalla rehuteollisuuteen

Ruotsalainen maataloustuottajien omistama Lantmännen harkitsee mallia, jolla suomalaiset tuottajat pääsisivät osallisiksi osuuskunnan jäseneduista.

"On kysytty ja toivottukin sitä, että ulottaisimme (osuuskunta-)malliamme myös Suomeen. Tänään emme pysty tarjoamaan omistajuutta, mutta voisimme harkita muita tapoja tai mallia, jolla suomalaistuottajat voisivat saada etuja ruotsalaisjäsenten tapaan – kuten osinkotuottoja ja hinnanalennuksia", Lantmännenin toimitusjohtaja ja konsernin pääjohtaja Per Olof Nyman sanoo Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa.

Yritys haluaa laajentaa myös liiketoimintaansa Suomessa. Viime viikolla Lantmännen osti Raisiolta naudanrehuliiketoiminnan 34 miljoonalla eurolla.

"Suomessa on nyt useita rehutehtaita myynnissä – siis muitakin kuin Raision. Lantmännenin tarpeisiin sopiakseen tehtaiden pitää olla oikein sijoittuneita ja moderneja"

Haastattelua seuraavana aamuna Raisio tiedotti myyvänsä naudanrehuliiketoimintansa Lantmännenille.

Rehun tuotannon ja myynnin avulla yhtiö pääsee Nymanin mukaan lähemmäs viljelijöitä asiakkaina.

"Tärkeää on, että viljelijät kokevat Lantmännenin pystyvän tuomaan heille lisäarvoa maidon ja lihan laadussa."

Alan yrityskaupat syntyvät Lantmännenin toimitusjohtajan kokemuksen mukaan tavallisesti hintatasolla, joka vastaa 6–7 vuoden liiketulosta. Myös mahdolliset synergiat muun liiketoiminnan kanssa ratkaisevat.

Suomessa tanskalaisosuuskunta DLA Agro omistaa Hankkijan kautta viisi rehutehdasta. Atrian A-rehulla on kaksi tehdasta. Lisäksi on kourallinen rehuvalmistajia, joilla on yksi tehdas.

Lantmännen on rehuteollisuuden jättiläinen Ruotsissa, jossa se tuottaa eläinten rehua miljoona tonnia vuodessa, rehulaaduista riippuen puolet markkinoista.

Lantmännenillä on omaa tuotekehitystä rehuissa. Nyman tietää Raision ongelmat maidontuotantoa kasvattavan Benemilk-rehun myymisestä ja rekisteröinnissä ulkomaille. Raision rehuyrityskaupan mukana myös Benemilk-lisenssi siirtyi Lantmännenille.

"Meillä ei ole suunnitelmia tuoda Benemilk-konseptia Ruotsin rehumarkkinoille."

Lantmännenin toimintaa ohjaa arvonluonti koko viljanviljelyketjussa. Ruotsissa tämä jo toimii: omistajat viljelevät viljaa, oma myllyteollisuus tuottaa jauhot, leipomot paistavat leivät.

Koko konserni rehuista, viljakauppaan ja elintarvikkeisiin, maatalouskonekaupasta bioenergiaan on nivottu tämä strategian ympärille.

Lieneekö sattumaa ruotsalaisosuuskunnan slogan pellolta pöytään, joka on sanaleikkinä miltei sama kuin lihatalo HK Scanin "From Farm to Fork" -strategia.

Lantmännenin Nyman on toista vuotta myös HK Scanin hallituksen jäsen. Lantmännen ja LSO-osuuskunta omistavat lihakonsernin äänivaltaiset K-osakkeet. HK Scanin äänivallasta ruotsalaisilla on kymmenen prosenttia.

HK Scan julkisti tappiollisen vuosineljänneksensä juuri haastattelun alla. Nyman vakuuttaa Lantmännenin olevan kärsivällinen omistaja eikä odota käännöksen tapahtuvan hetkessä.

Vuosi sitten huhtikuussa Lantmännen osti Keskolta K-maatalouden. Parhaillaan ruotsalsomistaja uusii kauppaketjun liiketiloja Lantmännen Agron väreihin ja logoihin.

Nyman arvioi maatalouskaupan integraation edenneen hyvin liiketoimintakaupan jälkeen.

"Olin silloin tiiviisti mukana kauppaneuvotteluissa. Kun ottaa haltuun uuden liiketoiminnan aiemmalta omistajalta, kaupan on jatkuttava katkoitta. K-maataloutta vetänyt Antti Meriläinen työskentelee yhä meille", Nyman antaa tunnustusta Lantmännen Agrolle Suomessa.

Lantmännenillä ei aiemmin ollut lainkaan maatalouskauppaa Suomessa, siksi osuuskunnalle oli tärkeää, että se sopi Keskon kanssa tilinpidon, takuujärjestelmien sekä muun muassa it-järjestelmien lainasta tietyksi ajaksi. Ruotsissa Lantmännen on maatalouskaupassa jättiläinen. Ruotsalaisosuuskunta tekee kauppaa myös Baltian maissa, Puolassa – yhteistyössä tanskalaisen DLG-maatalousosuuskunnan kanssa. Saksassa Lantmännen toimii yhteisyrityksessä vähemmistöosuudella.