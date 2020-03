Kuuntele kolumni Simo Rallin lukemana: Miksi ihminen elää mieluummin sosiaalituilla kaupungissa kuin omillaan maalaiskunnassa?

Moni muuttaa rahattomana kaupunkiin työttömäksi tai matalapalkka-alalle vain siksi, että on siistiä asua kaupungissa.

Olen tässä lueskellut talven aikana Hesaria, ja todennut kuinka jakaantunut tämä maa asuntopoliittisesti onkaan. Pääkaupunkiseutu porskuttaa omassa kuplassaan ja maakunnat ihmettelevät tyhjeneviä rakennuksia, joiden arvot vain laskevat.

On hauskaa huomata, kuinka Hesari kirjoittaa ihailevia juttuja kiinteistövälittäjistä, jotka tekevät komeaa tiliä välittäessään yhä vain kallistuvia yksiöitä yksinäisille. Ylpeänä tuodaan julki ”flippaajia”, jotka omien töiden ohessa remppailevat kämppiä, pitävät aiheesta blogia ja myyvät sitten asunnon hulppealla voitolla eteenpäin.

Helsingissä asunnon ostaminen, kauppaaminen ja remppaaminen on coolia, ihanaa ja äärettömän tuottoisaa! Jos et ole vielä aloittanut asuntosijoittamista, aloita se nyt herran tähden pikimmiten. Helsinki on ­Kalevalan Sampo!

Kuinka tyhmiä me ihmiset voimme olla?

Talojen rakentaminen maksaa x määrän euroja. Kaikki sen päälle tuleva hinta on vain kuvitelmaa, oletusta. Silti aina löytyy ostaja, joka maksaa pyydetyn hinnan, ja pankki, joka antaa siihen lainan. Tämänhetkinen oletus pääkaupunkiseudulla on, että hinnat nousevat hamaan tappiin asti.

Kun tätä menoa katselee, tulee väkisin mieleen Amerikka ja sen talous ennen finanssikriisiä. Silloinhan jenkeillä oli usko, että talojen hinnat tulevat kipuamaan jatkuvasti ylöspäin. Pankkien oli helppoa antaa rahaa lainoihin, kun talon arvonnousu maksoi velat. Veloista tuli arvotavaraa joita kannatti myydä ja ostaa, ja niitä kaupattiin läjittäin eteenpäin.

Lopputuloksen tiedämme. Suuri kupla hajosi ja meinasi romahduttaa kokonaan koko maailman rahamarkkinat. Kukaan ei enää luottanut keneenkään.

Niin, kuinka tyhmiä me ihmiset olemmekaan. Moni muuttaa rahattomana kaupunkiin työttömäksi tai matalapalkka-alalle vain siksi, että on siistiä asua kaupungissa.

Palkka ei riitä asumiseen, joten valtio maksaa tuoreelle kaupunkilaiselle asumistukea. Monessa tapauksessa palkkatöissä käynti ei riitä edes elämiseen. Tuore onnellinen kaupunkilaisperhe on töissä, saa asumistukea ja toimeentulotukea.

Samaan aikaan maakunnissa podetaan työvoimapulaa ja edullisia omistus- ja vuokrataloja olisi saatavilla. Miksi ihminen on niin tyhmä, että elää ennemmin sosiaalituilla kaupungissa, kuin olisi omavarainen asunnon omistaja ja työntekijä maalaiskunnassa. Minä en ymmärrä, en kerta kaikkiaan ymmärrä.

No, kiinteistövälittäjä ja asuntojen flippaaja kiittää tyhmää maalaisserkkuaan. Niin kauan kun tyttäret maakunnista muuttavat asumaan kaupunkeihin, niin kauan asuntosijoittajat tekevät tiliä valtion maksamilla asumistuilla ja niin kauan asuntojen hinnat nousevat.

Suurimmissa kaupungeissa, niin sanotuissa kasvukeskuksissa, asumistuen saajia on yli 20 prosenttia ruokakunnista. Älytön määrä. Yli kahdenmiljardin asumistukipotti menee suurilta osin kaupunkien asuttamiseen.

Löytyisikö joltakin poliittiselta taholta rohkeutta pysäyttää tämä kaupunkeihin muuttamismahdollisuusautomaatti tykkänään? Palauttaa opiskelupaikkoja kuntiin, hajauttaa oikeasti valtion ­hallintoa ja toimintoja maakuntiin.

Tässä voisi olla MTK hyvänä esimerkkinä. Kannattaa ehdottomasti pitää kiinteistö Kampissa, mutta toiminnot voisi siirtää vaikkapa Multialle. Luulisin, että kämppien arvo Multialla näkisi aivan uuden tulevaisuuden...