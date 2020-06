Kulmunin jatko pidentää keskustan draamaa

Valtiovarainministerin tehtävä on lähikuukausina Suomen merkittävin poliittinen posti.

Poliittinen draama keskustan ympärillä jatkuu. Eilen näyttävästi valtiovarainministerin paikalta eronnut Katri Kulmuni ilmoitti lauantaina puoluehallitukselleen halunsa jatkaa keskustan johdossa myös syksyn puoluekokouksen jälkeen. Tämä tarkoittaa keskustalle draaman jatkumista.

Periaatteessa tämä on mahdollista, mutta ilman uusia vaikeuksia se ei suju. Ja ongelmia keskustalla on jo ennestään.

Viestintäkohu vaipuu taustalle vähitellen, mutta Kulmunin siitä tekemä johtopäätös, vaisu gallup-kannatus, syksyn budjettiriihessä odottavat kovat talouspäätökset ja puolueen kentän tyytymättömyys ovat sen kaltaisia asioita, että hallituksen ulkopuolelta niitä on vaikea, ellei mahdoton hoitaa.

Tosin pääministerin paikalta syrjäytetty Antti Rinnekin on edelleen sosialidemokraattien puheenjohtaja, vaikka siltä ei tunnu. Kovin moni asiaa ei edes muista. Tätä demarit eivät itsekään juuri halua korostaa. Niin valovoimainen ja suvereeni gallup-suosikki Sanna Marin on.

Ongelmaton tilanne ei ole sosialidemokraateillekaan. Marin on puolueen todellinen johtaja ja sen jokainen rividemari tietää. Asetelmaa ei niin kauan haasteta, kun Marinin suosio kantaa. Kun se aikanaan asettuu normaalin pääministerin kannatuksen tasolle, moni huomaa myös demarien suosion laskeneen.

Identiteettiään etsivän keskustan kannattaakin katsoa tarkasti mitä SDP:n todelliselle luonteelle on Marinin aikana tapahtunut. Kun koronakriisin johdosta saatu vakuuttavuus siirretään sivuun, takaa paljastuu aika lailla samanlainen SDP kuin ennenkin, etuineen ja puutteineen.

Brändäämisellä, viestinnällä tai kalliilla strategiatyöllä on merkityksensä, mutta kansan kannatus juontuu kuitenkin aika lailla tavallisista asioista. Pitää puhua tärkeistä ja kansalaisia koskevista asioista kiinnostavasti ja tehdä päätöksiä, jonka ihmiset ymmärtävät ja joihin he luottavat.

Kun käsillä on vaikeat ajat, päätöksetkin ovat vaikeita. Tämä aika on juuri nyt käsillä.

Valtiovarainministerin tehtävä on lähikuukausina merkittävin poliittinen posti. Siihen kohdistuu valtava mielenkiinto ja vaikeudestaan huolimatta se on keskustalle myös mahdollisuus. Julkinen medianäkyvyys saattaa ohittaa jopa Marinin saaman ruutuajan, jos koronakriisi ei uudelleen ylly.

Kulmuni on tähän asti hoitanut valtiovarainministerin tehtävää hyvin, mutta nyt keskustan ykköspaikka siirtyy toiselle henkilölle. Aiemmin tehtävää hoitanut Mika Lintilä on tehtävään tarpeeksi kovapäinen. Myös keskustaveteraani Matti Vanhanen saattaa vastahakoisuudestaan huolimatta vertyä vielä kerran oman puolueensa pelastustehtävään. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on nosteessa, samoin kun ministerin tehtäviin elokuussa palaava Annika Saarikko.

Kulmunin ryhdikäs päätös jättää ministerin tehtävänsä hoksattuaan itsekin kalliin viestintäkoulutuksen maksattamisen veronmaksajilla vääräksi nostaa hänen arvostustaan myös kansan parissa. Silti hänen pitäisi vakuuttaa myös puolueensa aktiivit.

Hallitukselle sivusta huutelu ei ole tällainen tapa. Johtaminen vaatisi paluuta ministeriksi. Tosin näitäkin ihmeitä on nähty.

Kokonaan toinen asia on, jos keskusta päättää syksyllä lähteä velkavetoiseksi vaipuneesta kansanrintamahallituksesta. Tässäkin asiassa puheenjohtajan olisi oltava hallituksessa johdattamassa puoluettaan sieltä ulos.