Polttoaineveron tulevaisuus

Luin lehdestä ITS Finland ry:n antamasta lausunnosta liikenteen kilometriveron puolesta. Lausunnon mukaan ”veroratkaisuilla tulee edistää yksityisautoiluista luopumista tai sen vähentämistä mahdollistavien liikkumispalveluiden sekä jakamistalouden vertaisvuokrauksen leviämistä”. Kyseinen ITS Finland ry on lehtitiedon mukaan yli sadan tahon perustama yhdistys, jossa on mukana älyliikenteen parissa toimivia tahoja ja mm. Helsingin ja Tampereen kaupungit.

Nykyinen polttoaineverohan on käytännössä kilometrivero. Kilometriverona se on kuitenkin epäoikeudenmukainen, sillä sorateillä kulutus on päällystettyjä teitä suurempaa. Lisäksi kuljetuskustannukset nostavat polttoaineen hintaa pohjoiseen mentäessä.

Keväällä huomasin autoalan järjestöjen ottaneen kantaa myös kilometriveron puolesta, mutta ne hakivat päinvastaista mallia, jossa pitkillä matkoilla vero olisi pienempi. Piiloagendana ei siten ollut yksityisautoilusta luopuminen ja siirtyminen ”jakamistalouteen”.

Olen jo pitkään pohtinut hahmotelmaa mallista, jossa nykyinen alueellisesti pitkien matkojen Suomea syrjivä polttoainevero voitaisiin ainakin osittain korvata maamme olosuhteita paremmin huomioimalla verojärjestelmällä. Olen testannut ihmisillä ajatusta mm. kilometriverosta, jossa kilometrit olisivat eri hintaista. Tieosuuksilla, joille yhteiskunta osoittaa kilometriä kohden hyvin vähän kunnostusrahoja, maksu voisi olla esim. kymmenesosa moottoriteiden tai katujen maksusta. Maksussa voitaisiin myös jyvittää joukkoliikenteen olemassaolo tai sen puuttuminen.

Meillä ei ole tulenpalavaa kiirettä korvata polttonesteen kautta tapahtuvaa verotusta uudella järjestelmällä. Pitkällä aikavälillä se on kuitenkin edessä sähkön, biokaasun ja vedyn saadessa suuremman roolin liikenteen energialähteenä.

Alussa mainittu ITS Finland ry on esittänyt mallia, jossa yksityisautoiluun kohdistuisi käytännössä suurempi verorasitus. Itse en Suomen kaltaisessa maassa pidä yksityisautoiluista luopumista järkevänä tavoitteena - en todellakaan. Mutta pitäisin tärkeänä, että pitkien etäisyyksien Suomea edustavat tahot ja järjestöt osallistuisivat ITS:n ja autoalan järjestöjen tapaan aktiivisesti keskusteluun siitä, millainen tulevaisuuden liikenteen verojärjestelmän pitäisi olla. Tulevaisuuden mallin pitää ottaa nykyistä paremmin huomioon välttämättömyys liikkua omalla autolla ja se tosiasia, että verotuksella kerättyjen investointi- ja kunnostusmäärärahojen jako suosii vilkkaiden väylien alueita. Lisäksi elinkeinoelämän kuljetustarpeet pitkien etäisyyksien maassa olisi huomioitava.

Sivuhuomiona totean, että liikenteen ja työkoneiden kannalta EU:n elvytyspaketti saattaa avata ikkunan rysäyttää meilläkin biokaasutoimiala liikkeelle.

Kirjoittaja on Valtiovarainministeri ja kansanedustaja (kesk.).

