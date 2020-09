Koronaa kaatamassa Kainuun maakuntalaulun hengessä

Tytti Määttä: Kuhmon koronaryppään muodostuminen oli pienestä kiinni.

Kun koronarypäs puhkesi Kuhmossa, osa kyseli, miten näin harvaan asutussa kaupungissa korona voi levitä. Vastasin, että korona leviää ihmisten välisessä kontaktissa. Emme me maaseudulla ja maaseutukaupungeissa erakoita ole.

Kuhmon koronaryppään muodostuminen oli pienestä kiinni. Alkuketjuun liittyi negatiivinen testitulos. Testi uusittiin yli kahden viikon päästä, ja silloin tulos oli positiivinen.

Me tiedämme, että on täysin mahdollista saada negatiivinen tulos, vaikka olisi sairastunut koronavirukseen. Toki mahdollisuus on pieni, mutta niin Kuhmossa kävi.

Jos koronan toinen aalto iskee kuntaan, hyvä yhteistyö pandemialääkärin kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Jokainen kunta arvioi omista lähtökohdistaan tautitilanne huomioiden sen, mihin toimiin kannattaa ryhtyä.

Altistumisien jäljittämisen tavoite on tunnistaa ja rajata tapaukset. Paikallistuntemus auttaa jäljittämisessä.

Kaupungin rajoitusten tehtävänä on ollut vähentää ihmisten välisiä kontakteja. Kuhmossa nämä toimet olivat tarpeet juuri sen vuoksi, että jäljittämiseen tarvittiin aikaa, sillä ensimmäisistä altistumisista oli taudin toteamispäivään lähes viikko.

Kuhmo on tiivis ja juureva yhteisö. Tämä tilanne koskettaa meitä yhteisönä. Monia tilanne on huolettanut. Itse tai oma läheinen voi kuulua riskiryhmään.

Yhteisöllisyys tarkoittaa myös siitä, että noudatetaan annettuja ohjeita ja suosituksia, sillä suojataan riskiryhmässä olevia läheisiämme. Pienemmissä kunnissa kannattaa varautua siihen, että henkisen tuen tarve on kova. Myös kuntajohtajan rooli tilanteen hoidossa tämän vuoksi kasvaa.

Rauhallisuus kaikessa toiminnassa kriisin keskellä on tärkeää. Oikean tiedon välittäminen korostuu, jotta huhuille ei jää sijaa. Kunnan tehtävä on tukea terveysviranomaisia ja välittää oikeaa tietoa yhteisössä. Kuhmossa olemme järjestäneet ja järjestämme jatkossakin tiedotusta työyhteisöille ja vanhemmille sekä kuntalaisille.

Epidemian puhkeaminen Kuhmossa on vaikuttanut meidän kuhmolaisten elämään syvästi. Näyttää siltä, että akuutti vaihe on rauhoittumassa.

Yhteisöllisyys, rauhallisuus ja inhimillisyys ovat niitä asioita, joita olen halunnut välittää kaupunginjohtajana. Tämä tilanne, sairastuminen tai karanteeni, voi henkilökohtaisesti kohdistua kehen tahansa meistä. Inhimillisyys on sitä, että emme etsi syyllisiä. Tilanne on tarpeeksi hankala sairastuneille ja altistuneille.

Kuhmossa varotoimenpiteet on otettu käyttöön siksi, että selviämme tästä mahdollisimman vähällä yhdessä.

Rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti palvelu- ja majoitusalan yrityksiin. Tässäkin tarvitaan korona-aikana yhteishenkeä. Nyt jos koskaan on aika ostaa paikallista.

Tavoitteena on purkaa rajoituksia hallitusti, jotta yritysten toimintaedellytykset turvataan. Tavoitteena on tilanteen hallinta, jotta myös vapaa-ajanasukkaat ja matkailijat kokevat olonsa turvalliseksi Kuhmossa.

Viestini teille MT:n lukijoille on, että pelkoon ja ylireagointiin ei ole tarve, mutta kaikkien tulee muistaa, että jokaisen tautitapauksen tunnistaminen ja taudin leviämisen ehkäiseminen on tärkeää.

Tällaisessa tilanteessa kannattaa keskittyä siihen, mihin itse voi vaikuttaa. Itse voi vaikuttaa omaan käytökseensä ja noudattaa suosituksia.

Väitän, että Kuhmo menee eteenpäin entistä yhteisöllisempänä ja vahvempana. Tilanne ei vielä ole ohi ja jälkihoitoa tarvitaan.

Kainuussa on koettu myös maakunnallista yhteisöllisyyttä. Tämä osoittaa sen, että täällä on hyvä asua ja elää.

Luonto ja kaikki sen mahdollisuudet ovat paikallaan. Kanalinnun metsästys alkaa tällä viikolla, ja elämä asettuu toivomme mukaan uomiinsa. Ei samanlaisena kuin vaikkapa helmikuussa 2020, sillä meillä on myös lukuisia mahdollisuuksia monipaikkaisessa asumisessa ja etätyössä.

Kirjoittaja on Kuhmon kaupunginjohtaja ja harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja.

