Maaseudun momentum

Tähän tilaisuuteen on tartuttava Suomen maaseudulla, jota on viime vuodet lyöty metropolilekalla olan takaa. Ällistyneenä on saanut katsoa, miten läntistä Eurooppaa myöhemmin teollistuneessa Suomessa on kaupunkien ja maaseudun välille kaivettu syvää juopaa kaikin keinoin. Metropolitouhotus kuulostaa oudolta maassa, jossa vain pääkaupunkiseutu pääsee täpärästi siihen kategoriaan.

Viime keväästä lähtien on viimein kaikunut toinen ääni kellossa, kun koronavirus pääsi näyttämään kaapin paikkaa. Ensin mökkibuumissa vietiin mökit ja rantatontit käsistä. Sitten piristyi maaseudun muukin tonttikauppa, kun mökillä etätyötä tehnyt kansa ihastui maaseutuelämän etuihin.

Etätyön toimivuus tuli käytännössä todistetuksi, neliöhintojen suuret erot kaupunkiin verrattuina kirkastuivat, ja sekin valkeni, että kun tiheään ahdetut kaupungit osoittautuivat viruksenpesiksi, Suomen maaseudulla saa hengittää huoletta. Kun ruotsalaisilta loppui oma liha, alkoi Suomi-böndekin saada pitkään kaipaamaansa arvostusta.

Helsingin yliopiston professoriin, Pekka Sauriin, asia kolahti yhtä lujaa kuin terroristi-iskut pariisilaisiin viisi vuotta sitten. Siinä, missä ranskalaiset julistivat solidaarisuuttaan ”Je suis Charlie” -sloganilla, Sauri tunnustautui olevansa landepaukku – asia, jota hän ei olisi itsestään uskonut vielä vuosi sitten. Maaseutu veikin yhtäkkiä voiton Punavuoresta, kun sitä pääsi kokeilemaan kuukausien ajaksi.

Nyt Suomen maaseutuun on herätty ulkomaillakin aina Piilaaksoa myöten viruksen ja jättimetsäpalojen pilaamassa Kaliforniassa. Etätyöhön tottuneet, hyvin koulutetut milleniaalit eivät kavahda muuttaa maisemaa maailman puhtaimman ilman perässä varsinkaan, jos päälle saa vielä luonnonrauhan ja perheelle turvalliset olosuhteet.

Meillä pitkään ihannoitu California dreaming alkaa olla tiensä päässä. Paratiisi löytyykin Suomen landelta.

Gallialaisillehan maaseutu on aina ollut houkutteleva, sillä herkuttelu on tärkeintä elämässä, ja maailman matkailutilastossa Ranska loistaa ykkösenä. Siksi maaseutu on pidetty elävänä ja kauniina ja bönde arvostettuna.

Maailman suurin maatalousnäyttely pidetään vuosittain megametropolissa Pariisissa kaupunkilaisten iloksi. Yksikään poliitikko ei pääse pitkälle, ellei hän osaa taputella näyttelylehmän pyllyä. Ranskassa jokainen puolue on Maaseudun puolue.

Ruuhkat, melu, saasteet ja yli 10 000 euron neliöhinnat ovat ajaneet pariisilaisia maalle 12 000 asukkaan vuosivauhtia jo aina vuodesta 2011, korona on vain vauhdittanut kehitystä. Ylipäätään 4,5 miljoonaa ranskalaista on muuttanut kaupungista maalle 1970-luvulta lähtien.

Suomessa on kaikki syyt lopettaa ikuinen valitus harvasta asutuksesta ja ilmastosta ja päinvastoin kääntää ne eduksi. Elintila on ruuhkamaista tuleville unelma ja neljä vuodenaikaa monelle nautinto. Etenkin muualta tulevat lapset suorastaan rakastavat Suomen talvea kelkkamäkineen.

Mutta jotta tähän harvinaiseen saumaan voi tarttua, maaseudun vähättely ja kuristaminen on lopetettava: kyläkaupat ja kyläkoulut ovat nimittäin ihan keskeisiä lapsiperheiden houkuttelemisessa. Monet esimerkit todistavat myös niiden elinkelpoisuutta, jos niille vain annetaan toimintamahdollisuus.

Ennen kaikkea lupabyrokratia on saatava nopeaksi ja joustavaksi varsinkin etätöihin tuleville ulkomaalaisille. Ja uudet osa-aikamaalaiset niin kotimaasta kuin merten takaa on osattava toivottaa tervetulleiksi. Maaseudun autioituminen merkitsee loppua koko Suomen houkuttavuudelle. Nyt jos koskaan on oikea hetki pistää sille stoppi!

Kirjoittaja on toimittaja ja tietokirjailija.

