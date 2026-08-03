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Kallio voi olla metsänomistajalle soraharjua arvokkaampi – ”sijainti, sijainti ja sijainti”
Uusia lupia soran ja hiekan ottoon myönnetään yhä vähemmän. Kiviaineksen tarpeista suurin osa täytetään kalliota louhimalla.
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Metsä
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Talous
3.8.2026
07:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet
maa-aines
kalliomurske
soranotto
maa-aineslupa
metsänomistaja
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