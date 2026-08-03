Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Karhu hyökkäsi naisen kimppuun Ruotsissa
Tilaajalle | Palokuormaa kasautuu Euroopan metsiin, kun puulle ei ole riittävästi käyttöä – ”Metsänhoito voisi hillitä palojen tuhoisuutta”
Suuri osa maa-ainesvaroista piilee yksityisten metsänomistajien mailla tavallisen talousmetsän alla.

Kallio voi olla metsänomistajalle soraharjua arvokkaampi – ”sijainti, sijainti ja sijainti”

Uusia lupia soran ja hiekan ottoon myönnetään yhä vähemmän. Kiviaineksen tarpeista suurin osa täytetään kalliota louhimalla.
Tilaajalle
Metsä|Talous
3.8.202607:00
Henrik Hohteri
Artikkelin aiheet