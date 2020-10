Välikysymys

Välikysymyksen perimmäinen tarkoitus on aina kaataa hallitus. Arvostan sitä, että oppositio on koronapandemian aikana ollut hyvin maltillinen ja jättänyt hallitukselle aikaa ja työrauhaa toimia koronan aikana. Nyt oppositio teki välikysymyksen taloudesta ja työllisyydestä. Kysymys on sävyltään kova ja siitä on syytä tehdä hallituksen puolelta myös yksi johtopäätös: kysyjät ovat valmiita kokoamaan ja muodostamaan uuden hallituksen. Onko näin?

Kysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja on Kokoomuksen puheenjohtaja, mutta opposition pääministeriehdokas olisi luonnollisesti suurimman oppositiopuolueen Perussuomalaisten puheenjohtaja.

Kysymyksen kovinta ydintä on työllisyystoimien vaatiminen. Kysyjät itse viittaavat voimalla valtiovarainministeriön virkamiesraporttiin ja ovat sen päälle ottaneet työllisyyslähtökohdasta tehtävän perhevapaauudistuksen. Tässä kokonaisuudessa oppositio tuntuu allekirjoittavan monta kovaa uudistusta. On syytä kysyä, ovatko ne kaikki kyseisten vaatimusten takana.

Onko Kokoomus valmis hyväksymään koko virkamiesesityksen opiskelijoita koskevia leikkauksia myöten? Ovatko perussuomalaiset kansanedustajat valmiita perustelemaan toreilla koko eläkeputkijärjestelmän lakkauttamista ja työttömyysturvan porrastuksen mukana tehtäviä leikkauksia? Onko Kristillisdemokraattinen puolue todella kannattamassa sellaista perhe-vapaauudistusta, jonka tekemisessä ”työllisyydellä” on päärooli – selkosuomella se tarkoittaa lapsiperheiden kotihoidontuen romuttamista?

Demokratiassa hallitusta saa ja pitää haastaa kovaa. Mutta haastajien velvollisuus on myös koota ajatukset siitä, mitä ne olisivat vastuun saadessaan oikeasti tekemään. Miten minusta tuntuu, että oppositio ei ole välikysymyksen tekstiä käynyt tosissaan läpi? Ennen välikysyjiltä ei ole kysytty omaa vaihtoehtoa. Nyt tilanne on erilainen. Keskellä kriisiä on muistettava, että me tarvitsemme poliittisen eduskunnalle vastuunalaisen hallituksen joka viikko. Siksi, jos oppositio onnistuu kaatamaan hallituksen, pitää sillä olla suunnitelma, miten ensi viikon loppuun mennessä meillä on uusi poliittinen hallitus, jolla on oikeus tehdä keskellä kriisiä sellaisia ratkaisuja, joita kaatunut hallitus toimitusministeriönä ei saa tehdä. Hallituspuolueiden kansanedustajien vastuulla on huolehtia nyt siitä, että maalla säilyy kriisin olosuhteissa päätöksentekokyky.

Maamme velkaantuu, mutta se tapahtuu nyt pitääksemme talouden pyörät pyörimässä. Mikä-li antaisimme kuntien talouden romahtaa ja monen elinkeinoelämän sektorin kaatua, syntyisi sellainen dominoilmiö, jonka jälkilaskusta tulisi kannaltamme paitsi rahassa niin myös muina kärsimyksinä paljon suurempi.

Syksyn kääntyessä lopuilleen, joutuu eduskunta päättämään vielä ainakin yhdestä yrityksiä pelastavasta paketista - siinä yhteydessä jokainen saa miettiä, kannattaako siihen liittyvä vel-ka ottaa vai jättää päätös tekemättä. Maataloudellakaan ei ole helppoa, mutta ehkä tällaisena aikana korostuu EU:n seitsemän vuoden budjetin merkitys pitkäjänteisyyttä luovana tekijänä. Rahat eivät ole kiinni kotimaisessa poliittisten suhdanteiden riepottelemassa keskustelussa. Seuraavien seitsemän vuoden vakaus päätetään syksyllä eduskunnassa – osa yrittää kaataa sen osana ns. EU:n elvytyspaketin vastustamista.

Kirjoittaja on valtiovarainministeri ja keskustan kansanedustaja.

