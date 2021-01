Donald J. Trumpin lähtö Yhdysvaltain presidentin virasta tapahtuu rytisten. Trumpista jää maan politiikkaan ja laajemminkin maailmaan pitkä varjo, jonka kaikkia seurauksia ei vielä nähdä.

Ensi keskiviikkona presidentin tehtävät vastaanottava Joe Biden on monellakin tavalla edeltäjänsä vastakohta. Biden on ollut Washingtonissa ensin senaattorina 36 vuotta ja sitten varapresidenttinä kahdeksan vuotta. Biden on politiikan ja Washingtonin sisäpiiriläinen, Trump taas tuli politiikan ulkopuolelta.

Biden tuntee politiikan asiat ja maailman, ja hän näkee yhteistyön tarpeellisuuden ja kompromissien välttämättömyyden. Bidenille sopimukset syntyvät yhteistyöllä. Trump taas uskoi Yhdysvaltain omaan voimaan ja presidentin mahtiin ja vähät välitti kansainvälisistä järjestöistä tai sopimuksista.

Harvoin poliittiset linjat eroavat niin paljon kuin nyt presidentin vaihtuessa. Ulkopolitiikassa monenkeskisyys ja demokraattisten arvojen puolustaminen nousevat uudelleen arvoonsa. Ilmastonmuutoksen kieltämisestä siirrytään sen estämiseen. Veropolitiikassa suurituloisten ja monikansallisten yritysten verohelpotusten aika on ohi.

Erityisen suuret erot taitavat tulla näkyviin suhteessa valtaan ja demokratiaan.

Trump oli valmis tuhoamaan poliittiset vastustajansa säälimättömällä tavalla – ensin republikaanien esivaalissa, sitten demokraattisen kilpakumppaninsa Hillary Clintonin ja sen jälkeen jokaisen republikaanin, joka ei mukautunut hänen tahtoonsa.

Biden taas tuli senaattivuosinaan tunnetuksi halustaan hakea yhteistyötä yli puoluerajojen. Kuinka paljon tällaisella yhteistyöasenteella on kysyntää Yhdysvaltain nykyisessä pahasti kahtia jakaantuneessa poliittisessa todellisuudessa, jää nähtäväksi.

Trump oli äänestäjille poikkeava poliitikko ja siltä kannalta mielenkiintoinen. Politiikan toimijoista monet olivat Trumpin ongelmallisista luonteenpiirteistä hyvin tietoisia jo ennen syksyn 2016 vaaleja. Tuolloin republikaanisenaattori Lindsey Graham sanoi Trumpia rotuennakkoluuloiseksi ja häikäilemättömäksi valehtelijaksi, joka tulee tuhoamaan republikaanipuolueen.

Silti valinnan jälkeen hänkin puoluesolidaarisuuden nimissä puolusti Trumpia pitkään, kiisti vaalituloksen ja pyrki myös vaikuttamaan republikaanisiin vaalivirkailijoihin tulosten muuttamiseksi jälkikäteen.

Loppiaisen väkivaltainen hyökkäys kongressirakennukseen on aukaissut monien silmät peruuttamattomalla tavalla. Nyt kysytään, miten demokraattisen vaalituloksen kiistävä liike väkivaltaisine hyökkäyksineen on voinut syntyä.

Trumpin valtaannousu ja hallitseminen eivät olisi olleet mahdollisia ilman sosiaalisen median välineitä ja ennen muuta Twitteriä. Lähes 90 miljoonaa seuraajaa ovat antaneet Trumpille valtaisan megafonin, jolla levittää vaihtoehtoisia totuuksia ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä vastustajia kohtaan päivästä toiseen.

Republikaanit luopuvat Trumpista asteittain mutta eivät ilman jälkiseurauksia. Oppiraportteja tarvitaan muuallakin kuin Yhdysvalloissa.

Iso kysymys on, pitääkö sosiaalisen median jättejä säännellä nykyistä paremmin ja pitääkö niihin ulottaa samoja vaatimuksia kuin lehdistöön tai yleensä joukkotiedotusvälineisiin. Eurooppa joutuu lähiaikoina pohtimaan omaa lainsäädäntöään ja sen muutostarpeita väkivaltaisen tai terroristisen toiminnan estämiseksi.

Toinen oppiraportin aihe on, miten demokraattisissa organisaatioissa estetään vallan keskittyminen ja vallan väärinkäyttö.

Trumpin esimerkki osoittaa jälleen, miksi jaettu valta on parempi kuin keskitetty valta, ja miten demokratiassakin pitää varoa yksinvaltaisen johtamiskulttuurin syntymistä. Politiikka kaipaa edelleenkin periaatteellisia päättäjiä, jotka ottavat arvojensa mukaisia kantoja miettimättä omaa asemaansa tai lyhyen tähtäimen etuja.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko (sd.).

