Jouni Kemppainen Panikoiva Kreml on uhka kaikille

Venäjän valtiolla on mahdollisuus taloutensa puolesta seistä yksin huomattavan pitkän aikaa. Tavallisilla venäläisillä sen sijaan ei ole.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi onnistui kuin onnistuikin pakottamaan Venäjän poliittisen johdon paniikkiin. Vaikka presidentti Vladimir Putin olisi toivonut murhayrityksestä toipuneen Navalnyin jäävän ulkomaille, peloton oppositiojohtaja päätti palata Venäjälle.

Toistaiseksi Navalnyin käsikirjoittama näytelmä toimii juuri kuten on tarkoitettukin ja Venäjän johto joutuu tekemään toinen toistaan käsittämättöm ämpiä toimia.

Kun Kreml ei muuta keksinyt, se aloitti oikeustoimet, joita lännessä ja muuallakin Venäjällä on helppo pitää farssina. Länsimaiden ja omien kansalaisten arvostelun kohteena ei ole helppo olla, varsinkin kun kansan kapinamieliala synnytti mielenosoituksia, joiden laajuus yllätti paitsi Kremlin myös monet maata seuranneet kansainväliset tarkkailijat.

Mielenosoituksiin Venäjä joutui vastaamaan väkivallalla, jota oli mahdoton peitellä keneltäkään. Sekä kansainvälisessä tv-kuvissa että sosiaalisessa mediassa kuvat kansaa hakkaavista venäläisistä poliiseista levisivät salamannopeasti ja itse asiassa Navalnyin operoimalla tavalla.

Kukaan ei tiedä, miten Venäjällä käy. Joka tapauksessa Putinin johtama maa on ajautunut tilanteeseen, jossa sen toimet tuomitaan sekä ulkomailla että myös Venäjällä.

Maa on matkalla kansainvälisen yhteisön hylkimäksi valtioksi. Muun muassa kansainvälisiä isoja urheilukilpailuja, joita Venäjällä on tarkoitus järjestää, varjostaa nyt mielivallan ja pelon uhka.

Tämä koskee esimerkiksi jalkapallon EM-alkulohkoa Pietarissa, johon Suomikin vuosikymmenien yrittämisen jälkeen vihdoin ylti.

On vain ajan kysymys, milloin vaatimukset urheilusuhteiden jäädyttämisestä Venäjän kanssa nousevat vahvemmin esille, niin Suomessa kuin muuallakin.

Valtionpäämiehet ympäri maailmaa ovat tuominneet Venäjän toimet. Myös meillä sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että presidentti Sauli Niinistö ilmaisivat huolensa tapahtumista. Marin teki sen taas jyrkemmin, Niinistö sen sijaan muistutti keskiviikkona valtiopäivien avajaisissa keskusteluyhteyden säilyttämisen merkityksestä Venäjän kanssa. Yksipuoliset julistukset eivät asiassa presidentin mukaan riitä vaan on etsittävä keinoja, joilla kehitystä saadaan aikaan.

Avain ratkaisuun onkin nyt Venäjällä ja ennen kaikkea venäläisillä itsellään. Kreml on ajautunut tilanteeseen, jossa sen on osoitettava uhmakkuutta.

Ratkaisu on huono, mutta Putin ei enää pystynyt muuhun. Venäjän valtiolla onkin mahdollisuus taloutensa puolesta seistä yksin huomattavan pitkän aikaa. Tavallisilla venäläisillä sen sijaan ei ole.

Vaikka Venäjän kansantuote on viimeisen kymmenen vuoden ajan ollut nousussa, kansalaisten ostovoima ei ole parantunut. Kasvu on suuntautunut upporikkaille oligarkeille ja Venäjän turvallisuuden vahvistamiseen. Vaikka kansa on kituuttanut, valtio ei ole velkaantunut samalla tavalla kuin lännessä.

Moraalisen ja taloudellisen kriisin yhdistelmä saattaa olla se muutosvoima, joka saa pysyvän murroksen aikaan Venäjällä.

Oman kansan pieksemistä ja kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle jäämistä ei Venäjäkään äärettömiin kestä.

Ratkaisua odotetaan myös Venäjän ulkopuolella. Paniikkiin joutunut suurvalta on uhka kaikille.