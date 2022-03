Totuus on tyly ja sen välitön hinta kova: EU:n on katkaistava kaikki energiantuonti Venäjältä. Euroopan mantereen turvallisuustilanteen radikaali heikkeneminen on havahduttanut myös unionin toimijat avaamaan silmänsä sille, kuinka riippuvaisia EU:ssa ollaan venäläisestä energiasta.

Putin on käyttänyt ja käyttää EU:n energiariippuvuutta geopoliittisena painostuskeinona, eikä tätä yksinkertaisesti voida enää sallia. Öljyn ja kaasun tuonti itänaapuristamme on siten lakkautettava koko EU:n alueelle - maksoi mitä maksoi. Mitä pidempään EU-maat vitkuttelevat päätöksen kanssa, sitä pidempään tulemme osaltamme rahoittaneeksi Ukrainan sotaa, ja mikä vielä pahempi, sallimaan Venäjälle tilanteen eskaloiminen EU:n sisälle sen hajottamiseksi.

Sodan vaikutus on näkynyt raaka-aineiden ja energian nousevina hintoina. Vielä kalliimpi hinta sodasta on kuitenkin ukrainalaisten ihmisten inhimillinen kärsimys sekä sodan eskalaation riski yhä laajemmalle alueelle.

EU:n öljyn tuonnista liki 20 prosenttia ja kaasun tuonnista 40 prosenttia on peräisin Venäjältä. Luvut ovat suuria mutta eivät mahdottomia. Päätös on iso ja se täytyy tehdä nopeasti. Elämme historiallisessa taitekohdassa. Venäjä uhkasi jo EU:ta kaasun tuonnin katkaisemisella. EU:n onkin itse otettava energian kissa-hiiri-leikissä pillinpuhaltajan rooli ja näytettävä, että painostus toimii molempiin suuntiin katkaisten tuonti itse.

Kovin ja kipein keino on öljyn tuonnin katkaiseminen. Ensiksi on varmistettava viipymättä se, että tarvittava määrä öljyä saadaan muilta markkinoilta, ja sen jälkeen on tehtävä se, mitä täytyy. Yhdysvallat on jo aivan tämän päätöksen kynnyksellä ja EU:n tulisi tässä vaiheessa olla samassa pisteessä.

Nyt tarvitaan valtio- ja puoluerajat ylittäviä yhteisiä ponnisteluja ja koordinoitua siirtymää muualta saatavaan energiaan. Eurooppalaiseen demokratiaan kuuluu erimielisyys ja moniäänisyys - tässä tilanteessa suojelemme kuitenkin perustavanlaatuisia eurooppalaisia ydinarvoja, joiden suojelun tulee mennä kaiken muun edelle.

Tämän pelin avainpeluri unionissa on Saksa, jonka täytyy välittömästi pysäyttää ydinvoiman alasajo ja perua kolmen viimeisen ydinvoimalan purkamissuunnitelmat. Saksalaiset päättäjät kyllä ymmärtävät ratkaisevan roolinsa - muiden jäsenvaltioiden tehtävä on luoda painetta päätöksentekoon ja tahtoa tehdä ratkaisu.

Venäjän hyökkäyksen myötä EU on osoittanut todellisen yhtenäisyytensä ja kykynsä tehdä voimakkaitakin geopoliittisia päätöksiä häikäilemättömän vihollisen edessä. Yhdessä pystymme näyttämään muulle maailmalle eurooppalaisten oikeusvaltioiden todellisen voiman: meillä on taskussamme vielä vahvoja ei-sotilaallisia keinoja yhteiskuntamme ydinarvojen suojelemiseksi - seuraavaksi tarvitsemme poliittista tahtoa käyttää niitä.

Kirjoittaja on europarlamentaarikko (kok.)