Hallitus jätti raviväen odottamaan luvattuja rahoja kesän yli – Miksi jo tehtyä päätöstä veikkausvarojen kompensoinnista ei vain nuijittu pöytään budjetissa?

Veikkausvarojen kompensointi ei yksinkertaisesti ollut lisäbudjettineuvottelujen asialistalla.

Raviväki pettyi hallituksen tiistaina päättämään neljänteen lisäbudjettiin tälle vuodelle. Veikkausvoittovarojen alenemisen korvaamista ei koronapaketin päätösten joukossa näkynyt.

Se on kummallista, sillä siitä päätettiin jo kehysriihessä huhtikuussa.

"Hevosala, kulttuuri, urheilu ja nuorisotyö voivat olla varmoja, että tälle vuodelle suunnitellut rahat tulevat", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) vakuutti MT:lle huhtikuussa.

Silloin kerrottiin, että rahapelien tuoton kokonaisuutta käsitellään budjettiriihessä. Se pidetään elokuussa.

Mutta miksi niitä ei nuijittu pöytään tiistaina samaan syssyyn kuin moni muukin asia? Päätös on tehty ja toimeenpano olisi hoitunut yhdellä nuijan kopautuksella. Aikaa olisi kulunut alle minuutti.

Hallituslähteiden mukaan perusteluna oli, että nyt päätettiin kiireellisistä koronakriisin toimista. Kyse ei ole siitä, että olisi päätetty jättää kompensointi tekemättä. Asia ei yksinkertaisesti ollut asialistalla.

Toinen perustelu on, että rahapelituottojen kokonaisuus arvioidaan kesän aikana uudelleen. Se lienee aiheellista, sillä tuottojen näkymät ovat alenevia. Mutta silläkään ei ole vaikutusta jo tehtyyn päätökseen.

"Valtio kompensoi täysimääräisesti tämän vuoden tuotot edunsaajille", Leppä sanoi.

Kokonaisuudessa veikkausvoittojen kompensoiminen voi olla pieni asia ja siksi tuntua päättäjistä Suomen pelastamisen rinnalla kiireettömältä.

Mutta pienikin asia voi olla tärkeä. Käytännössä rahoja tarvitaan nyt, sillä toiminta on suunniteltu niiden mukaan.

Varsinkin kun asiasta on jo päätetty, on kummallista, miksi sen toimeenpano venytetään syksyyn. Se on epäreilua niitä kohtaan, joille on annettu lupaus jo aikoja sitten.

Rahoja odottavat muutkin kuin raviväki. Niiden varassa on monen kulttuuri- ja urheilujärjestön talous.

Lue myös:

Hyvä uutinen hevosalalle, urheilulle ja kulttuurille – Valtio kompensoi veikkausvoittovarojen laskun tänä vuonna

Veikkauksen tuotot putosivat koronan takia – Hippos ja MMM etsivät yhä keinoa kasvatuspalkkioiden maksamiseen