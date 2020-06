Stina Haaso Jos haluaa maatilalle kokemaan elämyksiä, sitä kutsutaan maaseutumatkailuksi – nyt on kuitenkin olennaista saada marjat pelloilta kuluttajille

Osa marjatilallisista pelkää, että suuri yleisö hylkää kotimaisen mansikan juuri sesongin kuumimmalla hetkellä.

Helsingin Sanomien juttu savolaisen marjatilan surkeista majoitusolosuhteista osuu mansikkatilallisten kannalta juuri pahimpaan hetkeen. Koko kevät on jännitetty saadaanko tilalle riittävästi kausityövoimaa, helteet ovat kypsyttäneet marjat kertarysäyksellä ja jaksaminen on äärirajoilla.

Nyt pitäisi saada marjat pian kerättyä ja toimitettua kaupoille tai suoraan kuluttajille. Ei olisi aikaa miettiä jonkun yksittäisen tilan majoitusolosuhteita. Jos marjanpoimijoille tarjotut majoitusratkaisut olisivat järjestään surkeita, niistä olisi kirjoitettu juttuja.

Soittokierros marjatiloille paljastaa, että pinna on nyt kireällä. Kukaan ei haluaisi kommentoida nimellään. Joku sanoo ääneen, että pelkää suuren yleisön nyt hylkäävän kotimaisen mansikan kauden tärkeimmällä hetkellä. Ettei enää jaksa.

Toiset sanovat jättävänsä mokoman uutisen omaan arvoonsa. Turha lähteä aikaa vievään juupas-eipäs-taisteluun, kun pitää keskittyä bisnekseen. Nukkuakin pitäisi.

Koronakevään myötä kausityövoima on aiheuttanut päänvaivaa monenlaisilla maatiloilla kautta maan. Kaiken kaikkiaan suuren yleisön tietoisuus ja kiinnostus kausityötä kohtaan on parantunut. Moni sellainen, jolla ei ole mitään kokemusta kausitöistä, on harkinnut asiaa. Mielipiteitä rittää jokaisella.

Marjatiloilta kausitöiden kyselijöitä on ollut laidasta laitaan. Vaikka suuri osa kyselijöistä on ollut varteenotettavia, joukkoon on mahtunut myös monenmoista onnenonkijaa.

Kuka yrittäjä haluaa nurkkiinsa kaupunkilaisperheen, joka kuvittelee tulevansa marjatilalle kokemaan romanttista kesäelämystä? Yksi kysyy voiko tuoda mukanaan lemmikkikaninsa. Toinen tiedustelee miten tilalla järjestetään lastenhoito.

Ehkä jonkun pitäisi tarjota tosiaan kesäelämystä, jossa pääsee tutustumaan maatilan töihin ja järjestetään lastenhoito ja viisi ateria päivässä. Ei kun hetkinen, sellaistahan on jo tarjolla! Sitä kutsutaan maaseutumatkailuksi.

