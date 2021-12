Vielä toistaiseksi mitään oikeasti tarttuvaa ei Mariniin ole osunut. Pinnoite voi kuitenkin ohentua ja kulua myös hiljalleen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on kuin ostos-tv:n paistinpannu – ihmepinnoitteen vuoksi mikään kuona tai karsta ei tartu kiiltävään pintaan kiinni.

Pääministeri vietti lauantaina helsinkiläisbaareissa iltaa pikkutunneille saakka, vaikka oli saanut jo alkuillasta tiedon ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) koronatartunnasta. Marinilla ei myöskään ollut mukana ministerin virkapuhelinta, johon oli lähetetty tekstiviesti kontaktien välttämisestä.

Riippumatta puhelimen mukana pidosta ja saamatta jääneistä viesteistä päätös lähteä baariin altistuneena oli selkeä virhe.

Kansalaisena Marin ei velvollisuuksistaan lipsunut, sillä THL ei lähtökohtaisesti ohjeista oireettomia kahdesti rokotettuja jäämään omatoimiseen karanteeniin.

Ministereiltä vaaditaan kuitenkin niin moraalisesti kuin Valtioneuvoston käytäntöinä rivikansalaista enemmän. Siksi Marinkin on myöntänyt arvostelukykynsä pettäneen.

Kunhan palohälytin on sammutettu ja savu keittiöstä hälvenee, voidaan kuitenkin jälleen kerran hämmästyneenä todeta, ettei ihmepannun pintaan ole jäänyt jälkeäkään.

Osittain kyse on pääministerin onnistuneesta taktiikasta julkisuuden suhteen. Marin on onnistunut pysymään sopivan etäisenä ja vastaamaan kysymyksiin sopivan ympäripyöreästi.

Toisaalta syy on täysin sama kuin paistinpannulla ostos-tv:ssä: Oikeastaan mitään tiukkaan tarttuvaa ei ole edes testattu.

Vaikka kohuja on ollut näennäisesti paljon, ovat aamiais-, huonekalu- ja bilekohut olleet pohjimmiltaan tussahduksia. Kun sylttytehtaan ovet on isolla ryminällä potkaistu sisään, on huomattu, ettei sisällä oikein mitään erikoista tapahdukaan.

Altistuneena baarin meneminen on kohuista oikeastaan ensimmäinen, jossa Marinin itse tekemät valinnat näyttävät huonoilta ja välinpitämättömiltä.

Syynä julkisuuteen on Marinin töppäysten sijaan ollutkin enemmän tarve ja kysyntä häntä koskeville kohuille. Korona-aikana pääministeri on onnistunut nousemaan päivänpolitiikan yläpuolelle jopa ärsyttävän hyvin.

Tähän mennessä niissäkin asioissa, joissa hallituksen sisäinen rauha on ollut koetuksella, riitelevinä osapuolina ovat näkyneet keskusta ja vihreät. Näissä taisteluissa Marin on jäänyt näkymättömiin taka-alalle.

Vääjäämätöntä kuitenkin on, että ennen pitkää karsta alkaa tarttua jokaiseen ihmepannuun ja -poliitikkoon.

Tämä voi tapahtua joko niin, että oikeasti tarttuvaa karstaa lopulta löytyy. Tästä esimerkkejä ovat Marinin edeltäjä Antti Rinne sekä keskustan entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni.

Päättäjien toiminnan tarkka syynäys on median tärkeimpiä tehtäviä. Halua on ehkä myös parannella Marinin pääministeritaipaleen alun jopa ihailevasta uutisoinnista jäänyttä krapulaa.

Valovoimainen ja määrätietoinen nuori nainen sai pääministeriksi noustessaan maailmalla lähes supersankarin vastaanoton, ja suomalaisenkin median syömään kädestään. Tämä sopii huonosti median itsetuntoon ja -kunnioitukseen vallan vahtikoirana.

Mahdollista on myös, että pinnoite vain hiljalleen ohenee ja kuluu. Vaikka kovaa painetta ministerin tai puheenjohtajan tehtävästä eroamiseen ei ulkopuolelta tulisi, väsyttävät jatkuvat kohut sekä poliitikkoa että hänen taustajoukkojaan.

Tästä esimerkiksi käyvät vaikkapa poliittiset uransa kotimaassa vapaaehtoisesti kesken jättäneet Matti Vanhanen, Jyrki Katainen ja Alexander Stubb.

Vaikka televisiossa kaikki näyttää hyvältä, on niin kärkipoliitikkojen kuin paistinpannujenkin osalta yksi viisaus varma.

Lopulta pinnoite kuluu, ja karsta alkaa tarttua.