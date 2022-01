Vaikka sote useimpia suomalaisia alkaa jo terminä väsyttää, äänestäjät löysivät sittenkin asian ytimen, kirjoittaa MT:n päätoimittaja Jouni Kemppainen kommentissaan.

Historian ensimmäisten aluevaalien tulos oli kiinnostavampi kuin moni odotti. Äänestysprosentti olisi varmasti voinut olla suurempi, mutta ennakko-odotuksiin nähden 47,5 prosentin tulos oli kuitenkin kohtalainen.

Vastuullinen ja asiakysymyksistä kiinnostunut kansa löysi tiensä vaaliuurnille tälläkin kertaa.

Terveydenhoito ja sosiaalipalvelut koskevat meitä kaikkia. Samoin pelastustoimen merkitys on helppo ymmärtää. Kun vaalipäivän lähestyessä moni jaksoi ottaa selvää myös oman vaalialueensa koostumuksen, maakuntahenkikin heräsi viime hetkillä.

Tuloksena oli kolmen suuren perinteisen puolueen paluu kärkisijoille.

Erityisen tärkeä vaalitulos on maakuntapuolueena profiloituneelle keskustalle. Puolue saavutti useilla hyvinvointialueella vahvan aseman. Erityisesti maaseudulla nämä vaalit otettiin tosissaan.

Keskustan lupaus oman sote-aseman turvaamisesta jokaiseen kuntaan oli asiallinen ja taitava veto. Se paalutti sekä keskustan että useiden muiden puolueiden näkemyserot äänestäjien ymmärrettäväksi asiasisällöksi.

Erityisen maistuva vaalitulos on keskustan puheenjohtajalle valtiovarainministeri Annika Saarikolle. Hän johdatti puolueensa jo toisissa vaaleissa peräkkäin gallupeja parempaan tulokseen. Rökälevoitto maakuntien ykkösasemasta uhonneista perussuomalaisista maistuu keskustassa makealta.

Myös sosialidemokraatit tekivät vaaleissa erinomaisen tuloksen. Pääministeripuolueen tasainen kisa opposition ykköspuoluetta kokoomusta vastaan on hyvä suoritus puheenjohtaja Sanna Marinilta. Pääministerin koronakohut eivät ainakaan tässä vaaleissa demareita hetkauttaneet. Keskustan tavoin demareihin on totuttu vaikeissa ja vastuullisissa asioissa luottamaan.

Vaalitulos myös helpottaa hallituksen sisäistä painetta. Kun kaksi hallituksen johtavaa puoluetta menestyy vaaleissa näin hyvin, ne pystyvät pitämän sisäisen kuohuntansa aisoissa ensi kuun raskaissa talous- ja ympäristöpäätöksissä.

Kokoomuksen tulos oli hyvä, mutta ei kuitenkaan erinomainen. Helsingin äänten puuttuminen toki puoluetta verottaa, mutta pääoppositiopuolueelta olisi perinteisesti voinut odottaa parempaakin tulosta. Kiinnostavaa on myös se, kuinka hyvin kokoomus nykyisten hallituspuolueiden kanssa löytää yhteisen sävelen maakuntavaltuustoissa.

Kahdelle vahvalle identiteettipuolueelle perussuomalaisille ja vihreille vaalien tulos oli katkera. Perusuomalaisten yritys kääntää aluevaaliteema kysymykseksi bensan hinnasta aiheutti rajua arvostelua jo ennalta. Myös puheenjohtaja Riikka Purran yritykset nostaa kehitysyhteistyökustannukset tai maahanmuuton haitat vaaliteemoiksi kumisivat nyt onttouttaan.

Perussuomalaisilla on täysi työ yrittää käynnistää oppositiopolitiikkansa uuteen uskottavaan liekkiin. Sekä koronan että ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta Suomessa eletään hyvin vastuullista politiikkaa edellyttäviä aikoja.

Maahanmuuttoa ei oikeastaan tällä hetkellä Suomeen edes suuntaudu ja puolueen sosiaali- ja terveyspoliittiset teemat eivät näissä vaaleissa kansaa vakuuttaneet. Näistä lähtökohdista Purran ei ole helppo ponnistaa eteenpäin.

Myös vihreille aluevaalit olivat katastrofaaliset. Kun muutkin puolueet ovat ottaneet ympäristöteemat asiakseen, vihreiden liikkumavara on pienentynyt. Maakuntavaalit myös osoittivat, ettei puolue ole oikeasti valtakunnallinen.

Myös sosiaali- ja terveyskysymyksissä vasemmistoliitto tuntuu onnistuvan vihreitä paremmin.

Tulos on niin huono, että puolue saattaa hyvinkin pyrkiä pois Marinin hallituksesta. Vaikeuksia vihreiden ja päähallituspuolueiden välille on odotettavissa.

Aluevaalien luonne on vielä selkiytymätön. Silti niillä on varmasti myös yleispoliittista vaikutusta. Suunta näyttäisi nyt olevan yllätyksellinen. Kun eletään vaikeita aikoja, kansa on kääntänyt uudelleen katseensa vastuunkantajiin. Tällä kertaa ne ovat perinteisiä puolueita.