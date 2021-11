Metsien merkitys ilmasto- ja lajikatokeskustelussa on keskeinen. Puu tarjoaa raaka-aineena monia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjunnassa ja metsiensuojelulla vaikutetaan positiivisesti luonnon monimuotoisuuteen. Myöskään ihmistä itseään ei voida unohtaa. Millaisissa metsissä virkistymme tulevaisuudessa ja montako ihmistä saa metsistä toimeentulonsa?

Metsiin ja niiden käyttöön liittyvä keskustelu koskettaa vahvasti juuri tulevia sukupolvia. Kuitenkin monille nuorille keskusteluun osallistuminen julkisuudessa tai somessa on vaikeaa tai jopa vastenmielistä. Keskustelu on liian usein sävyltään kärkästä, eikä osa keskustelijoista hallitse tai halua noudattaa kunnioittavan keskustelun pelisääntöjä. Toisen mielipidettä ei varsinkaan sosiaalisessa mediassa välttämättä haluta edes ymmärtää.

Metsäkeskustelussa nuoret edustavat niitä, jotka näkevät ja kokevat tehtyjen päätösten seuraukset. Nuorten mielipiteitä saatetaan kuitenkin sivuuttaa ja vähätellä. Ehkä pahinta on, että osa keskustelijoista toistelee uudestaan ja uudestaan leimaavia sekä valheellisia väittämiä toisesta osapuolesta, ilman että puhuisi itse asiasta.

Toista yritetään leimata väärässä olevaksi yleensä täysin epärelevanteilla argumenteilla, kuten poliittisilla mielipiteillä tai nuorella iällä. Metsiin liittyviä ristiriitoja on mahdollista ratkaista ilman toisen keskustelukumppanin väheksymistä. Samaa mieltä ei tarvitse olla, mutta on hyvä opetella ymmärtämään, miksi toisella on mielipiteensä ja perustella omia kantojaan.

Jokaisella tulisi olla oikeus osallistua keskusteluun tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä, kuten lajikadosta ja ilmastonmuutoksesta, turvallisessa ilmapiirissä.

Petri Salovaara

Metsäryhmän puheenjohtaja

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry.