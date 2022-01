Suomi on sitoutunut vähentämään energiaturpeen käytön alle puoleen vuoteen 2030 mennessä. Turpeen käyttö on vähentynyt huomattavasti nopeammin ja on loppunut jo lähes kokonaan. Energiaturve on suurelta osin korvattu metsähakkeella, jota käytetään sangen monissa kaupunkien lämpölaitoksissa Keravalla, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa.

Suomalaista energiahaketta kuljetetaan alle sadan kilometrin matka, usein 50–70 kilometrin matkaa pidetään kannattavuusrajana. Venäläistä haketta kannattaa kuljettaa satoja kilometrejä esimerkiksi Lappeenrannan kautta Ouluun.

Venäläinen hake on vallannut Suomeen metsähake­markkinoista merkittävä osan. Tämä perustuu erittäin halpaan hintaan, jolla suomalainen hake on vasta rankana metsän reunassa.

Miksi venäläinen myy Suomelle näin halvalla metsähaketta? Tämä ei varmastikaan perustu YYA-sopimukseen. Kyse on markkinoiden valtauksesta, kun markkinat on saatu vallattua ja suomalaiset yrittäjät pois alalta. Silloin myyjä voi sanella hinnat ja kiristää toimitukset. Tästä seuraa Suomelle ja suomalaisille suuri riski. Venäjä voi halutessaan hinnan määrityksen lisäksi katkaista myös toimitukset.

Energiaturpeen käytöstä on haluttu luopua ympäristösyistä. On kuitenkin syytä kysyä, kuinka ympäristöystävällistä ja ekologista on kuljettaa venäläistä haketta satojen kilometrien päästä.

Tämä ei todellakaan vähennä ympäristön kuormitusta eikä hiili­dioksidipäästöjä. Lisäksi se sisältää suuren riskin Suomen energia- ja huoltovarmuudelle.

Erityisen huolestuttavana on pidettävä suomalaisten varuskuntien siirtymistä venäläisen metsähakkeen varaan. Kun varuskuntien lämmitys on venäläisen hakkeen varassa, niin jokainen voi ymmärtää, mitä vaikuttaa, kun toimitus katkaistaan. Varuskuntien toimintakyky lamaantuu ja puolustusjärjestelmä romahtaa alas, ilman että laukaustakaan ammutaan.

Jari Lantta

maaseutuasiamies

Etelä-Karjala