Kunnat kaavoittavat innokkaasti harvaan asuttuja erämaisia metsäalueita tuulipuistoiksi. Se on ymmärrettävää saatavien verotulojen kannalta, mutta samalla katoaa valtava määrä erämaista luontoa. Tuulipuistot muistuttavat lähinnä teollisuusaluetta, jossa tiet ja sähkölinjat risteilevät.

Lähes kaikki länsirannikon suuremmat erämaa-alueet on jo kaavoitettu ja nyt on vuorossa Keski-Suomi. Kyseessä on merkittävin tämän ajan luontokato. Luontojärjestöt ja muun muassa metsästäjä­järjestöt ovat asiasta hämmäs­tyttävän hiljaa. Ilmeisesti ajatuskulku on, että menkööt metsät, kunhan saadaan virtaa sähköautoihin. On huomattava, että jokaista myllyä kohti täytyy kaataa ainakin kolme hehtaaria metsää, kun otetaan huomioon tarvittava infrastruktuuri.

Turhaan niitä metsiä tuulipuistoiksi uhrataan, kun meillä on paljon jo ennestään pilattuja alueita siihen tarkoitukseen, moottoriteiden reunamat, entiset turvesuot ja tiettävästi yli 1 000 hylättyä kaivosta tai kivilouhimoa, joissa jo tietkin ovat valmiina.

Herätkää viimeinkin metsästäjät ja metsiä arvostavat päättäjät kunnissa. Muutama kymmenen vuoden kuluttua näitä tuulipuistoalueita vaaditaan ennallistettaviksi

Mauri Hämäläinen

Turku