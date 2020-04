Lääketiede jäi juridiikan jalkoihin

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus yllätti jopa itsensä päättäessään purkaa Uuttamaata koskevan sulun. Hallituksen tarkoituksena oli keskustella, pitäisikö sulkua jatkaa vai annetaanko sen raueta voimassa olevan päätöksen mukaisesti huhtikuun 19. päivä. Neuvottelujen lopputulos oli, että asiantuntijoita kuultuaan hallitus päätti purkaa sulun välittömästi.

Hallitus kuuli asiassa sekä sosiaali- ja terveysministeriön että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoita. Kuultavina olivat myös oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen ja oikeuskansleri Tuomas Pöysti.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan Pöysti teki tiistai-iltana selväksi, ettei Uudenmaan eristämistä voida enää jatkaa. Kurvinen muistuttaa, etteivät ministerit voi toimia oikeuskanslerin näkemystä vastaan. (IS 16.4.)

Hallituksella ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin purkaa sulku välittömästi. Marin perusteli hallituksen päätöstä myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannalla, jonka mukaan tilapäisten poikkeustoiminen pitää olla perustuslain ja valmiuslain mukaan välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tilapäisiä.

Oikeuskanslerin lausunnon jälkeen oli selvä, ettei perustuslakivaliokunta olisi hyväksynyt Uudenmaan sulun jatkamista.

Hallitus perusteli maakunnan eristyksen purkua myös sillä, että erot maakunnan ja muun Suomen tautitilanteissa ovat tasoittuneet. Joka tapauksessa hallituksen tekemä päätös oli juridinen eikä lääketieteellinen. Lääketieteellisesti rajoituksen jatko olisi ollut perusteltu, mutta valmiuslain perustella ei.

Keskiviikon tiedotustilaisuudessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoi, että vaikka hallituksen arvio on oikeudellinen, tilanne on edelleen vakava. Henriksson muistutti myös, ettei hallitus saa käyttää valtaansa väärin: "Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan tämä on oikeudellinen fakta."

Myös pääministeri Marin totesi eilen Aamu-tv:ssä, että oikeudellisen arvion jälkeen poliittista harkintaa ei ollut. Hän muistuttaa kaikkia suomalaisia, ettei matkoille ja mökeille kuitenkaan pidä lähteä.

Rajoitusten höllentäminen ei tarkoita, että epidemia olisi ohi tai edes helpottamassa. Kaikki asiantuntijatkaan eivät pidä hallituksen tekemää päätöstä oikeana.

Helsingin yliopiston terveysoikeuden professorin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopirin (HUS) diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen sekä Itä-Suomen yliopiston kunta- ja terveysoikeuteen perehtyneen oikeustieteen professorin Asko Uotin mielestä hallitus ampuu nyt omaan jalkaansa ja toimii omaa strategiaansa vastaan.

Rajoitusten purkamisen sijaan niitä olisi professorien mukaan pitänyt tiukentaa. Liikkumisrajoitus olisi pitänyt purkaa vasta sitten, kun epidemia olisi myös Uudellamaalla saatu hallintaan niin, että tartuntaketjut olisi taas pystytty jäljittämään.

Rajoitusten purkua perustellaan myös perustuslain takaamalla liikkumisvapaudella. Perustuslaissa taataan myös muun muassa kokoontumisvapaus ja elinkeinovapaus. Näitä vapauksia rajataan nyt merkittävästi. Lisäksi perusoikeusiin kuuluu oikeus terveyteen ja elämään.

Hallituksen pakon edessä tekemä päätös korostaa entisestään meidän jokaisen vastuuta. Vastakkainasetteluun eri alueiden kesken ei kuitenkaan ole mitään syytä. Hallituksen kaikki suositukset koskevat jokaista suomalaista asuinpaikasta riippumatta. Jokaisen on tunnettava vastuunsa omasta ja muiden terveydestä.

THL:n mukaan Suomen rajoitukset ovat hidastaneet epidemian leviämistä. Rajoitusten asteittainen purkaminen on perusteltua, mutta silloin puntarissa pitää olla oikeustieteen lisäksi painavana myös lääketiede.

