Supercell paras mannekiini

Peliyhtiö Supercellin uusi pääkonttori Helsingin Jätkäsaaressa on viimesipaisua vaille valmis. Rakennus on osa Stora Enson ja rakennusyhtiö SRV:n toteuttamaa Wood City -korttelia, jota yhtiöt kuvaavat suomalaisen puurakentamisen kärkihankkeeksi. Jo nyt peliyhtiön päämaja on noussut SRV:n kansainvälisesti kiinnostavimmaksi kohteeksi. (MT 9.11.)

Supercell tunnetaan valmiiksi vastuustaan. Yhtiö ja sen perustajat ovat korostaneet verojen merkitystä yhteiskunnalle ja maksaneet ne hymyssä suin. Toimistoratkaisussakin tavoitteena on vastuullisuus ja työntekijöiden hyvinvointi. Supercelliä parempaa mannekiinia puurakentamiselle on vaikea keksiä. Riittää, kun yhtiön kansainväliset bisnesvieraat sanovat, "Wau, meille samanlainen!"