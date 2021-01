Rikkooko Marin rajoja harkiten?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on ollut jo reilun vuoden suomalaisen politiikan näkyvin hahmo julkisuudessa. Nuori naisjohtaja on saanut huomiota myös maailmalla. Marinin julkisuusbrändi on kova, ja hän myös vaalii sitä huolella. Brändityön palkka maksetaan vaaleissa äänillä.

Alkuviikosta Iltalehti analysoi, että valtioneuvoston kanslia luovuttaa Marinin virkasähköposteja julkisuuteen valikoidusti – eli silloin kun ne ovat eduksi pääministerin imagolle (IL 18.1.). Asiaa on syytä seurata tarkasti. Maanantaina Marin riensi ottamaan kantaa Venäjälle palanneen Aleksei Navalnyin pidätykseen omin päin sopimatta asiasta presidentin kanssa. Oliko ulkopoliittinen soolo Marinilta vahinko vai imagoa vahvistava harkittu rajarikko?

