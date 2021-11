Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK myy tänään 12 paikkakunnalla ruokaa tuottajahinnoilla. Tempauksella muistutetaan, miten pieni maataloustuottajien osuus on kuluttajien ruokamenoista. Esimerkiksi Helsingin Narikkatorilla saa lihakeiton 40 sentillä ja vegaanihernekeiton 10 sentillä. Kymmenen vapaan kanan munaa maksaa 50 senttiä ja viidellä perunakilolla täytetty ämpäri maksaa yhden euron.

MTK myi ensimmäisen kerran ruokaa tuottajahinnoilla vuonna 2012. MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan tuottajahintaisella ruualla halutaan havainnollistaa, miten ruokamarkkinoilla voitaisiin pienilläkin asioilla pelastaa suomalainen maatalous.

Muistutus on tarpeen, vaikka maatalouden heikko kannattavuus on kaikkien tiedossa. Esimerkiksi pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen ohjelmassa todetaan, että "Maatalouden kannattavuuden heikkeneminen on pitkään jatkunut kehityssuunta. Yrittäjätulo heikkenee tilakoon kasvusta huolimatta".

Ohjelmassa todetaan myös: "Kestävän ruokajärjestelmän perustaksi tarvitaan terve, kannattava ja uudistumiskykyinen kansallinen maatila-, kala-, poro- ja riistatalous". Hallitusohjelman kirjaukset ovat hyviä, mutta käytäntöön niitä ei ole onnistuttu viemään. Maatalouden kannattavuus on edelleen heikentynyt. Tämän vuoden heikon sadon ja rajun tuotantokustannusten nousun seurauksena tilanne on muuttunut erittäin kriittiseksi.

Muun muassa lannoitteiden ja polttoaineiden hinnat ovat nousseet niin korkeiksi, että se vaikuttaa ensi vuoden kylvösuunnitelmiin sekä Suomessa että eri puolella maailmaa. Jos tilanne ei muutu, ensi vuonna maailmanlaajuinen ruokapula pahenee entisestään. Ruokaturva ja hallituksen peräämä kestävä ruokajärjestelmä horjuvat. Järjestelmä ei ole kestävä, jos ydinasia, eli ruuan tuottaminen ei kannata.

Valtiolla ei ole valmisteilla tukipakettia maatalouden huonon satovuoden ja kustannusten nousun kompensaatioksi tuottajille. Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mielestä markkinoiden on korjattava maatalouden kriisi.

Toivoa sopii, että ruokamarkkinat tervehtyisivät. Tuottajien tilanne on kyllä saanut pyöreiden pöytien ympärillä ymmärrystä, mutta konkreettiset teot ovat jääneet vähäisiksi. Kyselyjen perusteella kuluttajat ovat kauppaa valmiimpia ryhtymään myös tekoihin.

Kuluttajat arvostavat kotimaista ruokaa ja pitävät sitä vastuullisempana kuin tuontiruokaa. He haluavat, että tuontiruoka täyttää samat vaatimukset mitä vaaditaan kotimaiselta tuotannolta. MTK:n kyselyssä 76 prosenttia vastaajista kieltäisi sellaisen ruuan tuonnin, joka ei täytä kotimaan viljelyssä vaadittuja kriteereitä. Jopa 86 prosenttia vastaajista haluaa, että Suomessa tuotetaan ruokaa ainakin omiin tarpeisiin. (MT 15.11.)

Myös hallitusohjelmassa edellytetään julkisten ruokahankintojen raaka-aineilta ja tuotantotavoilta kansallisen lainsäädännön vaatimuksia.

Kotimaisen ruuan arvostus näkyy myös siinä, että lähes 80 prosenttia on valmis maksamaan ruuasta enemmän tuottajan hyväksi. Ruuan kuluttajahintojen ennakoidaan kyllä kallistuvan, mutta paljonko tuottajille jää kaupan muiden kustannustennousujen jälkeen.

Ennätystulosta tekevällä kaupalla olisi halutessaan mahdollisuus tehdä tilanteelle jotakin jopa ilman, että ruuan kuluttajahinnat nousisivat merkittävästi.

Myös valtiovallalla olisi keinoja vaikuttaa ruuan kuluttajahintaan esimerkiksi verotuksen kautta. Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan erilaisten verojen osuus ruuan hinnasta on Suomessa noin 45 prosenttia. Olisiko siinä varaa tinkiä?

Tämänpäiväinen protesti on elintärkeä muistutus ruuan ja sen tuottamisen merkityksestä.

