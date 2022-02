Kansan tuki Putinin sodalle on arvoitus

Torstaiaamun järkyttävät tapahtumat paljastivat, kuinka pitkään ja järjestelmällisesti Venäjän presidentti Vladimir Putin on valmistellut Ukrainan haltuunottoa. Brutaalissa hyökkäyksessä kyse on nimenomaan Putinin sodasta ja hänen käsityksestään suurvalta Venäjän etupiirin rajaamisesta.

Putinin pitkään rakennettu yksinvaltius perustuu opposition ja vapaan median väkivaltaiseen tukahduttamiseen. Vapaan tiedonvälityksen puuttuessa valtiollinen propagandakoneisto on voinut syöttää kansalle valheellisia viholliskuvia ja pelkoa ulkoisesta uhasta. Tarinassa Venäjä on ollut uhri, jonka on lopulta pakko puolustautua.

Propagandalla luodaan kansalle puolustustahtoa ja moraalista oikeutusta valtiojohdon moraalittomille toimille. On varmaa, että moni Venäjällä on myös propagandan niellyt ja nojautuu Putiniin kansakunnan pelastajana.

Ydinkysymys kuuluu, kuinka vahva kansan tuki Putinin käynnistämälle sodalle todellisuudessa on. Ylen Moskovan kirjeenvaihtaja Erkka Mikkonen kuvaili torstaiaamun tunnelmia Venäjällä järkyttyneiksi. Kansa ei uskonut Venäjän hyökkäävän Ukrainaan. Sille oli viime kuukaudet myös vakuuteltu, ettei näin kävisi.

Venäjän sotakone on ylivoimainen Ukrainaan verrattuna. Ukraina ei voi Venäjän hyökkäystä pysäyttää, mutta Venäjän kotirintama halutessaan voi. Moni Venäjälläkin ymmärtää, millaiseen poliittiseen ja taloudelliseen kuiluun Putin on sodallaan maata suistamassa.

Tavallisten venäläisten enemmistö ei luultavasti hyväksy hyökkäystä veljeskansan kimppuun. Järjettömän sodan raskain hinta ovat nuoret sotilaat, joiden elämä päättyy täysin turhaan taistelukentille.

Putin on vienyt maansa sotaan hyvin pienen piirin päätöksillä. Entä jos Venäjän kansa irtisanoutuu johtajansa sodasta?

Vuonna 1991 Neuvostoliiton luhistuminen alkoi, kun niin kutsuttu Janajevin juntta kaappasi vallan presidentti Mihail Gorbatšovilta. Vanhoillisten kaappaus kaatui uudistuspoliitikko Boris Jeltsinin ja kaduille lähteneen kansan vastustukseen. Tankin päältä puhunut Jeltsin käänsi myös armeijan puolelleen.

Löytyykö Venäjältä uutta "Jeltsiniä"?

