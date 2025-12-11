Mediat: EU-komissio hylkää Ruotsia vastaan ​​nostetun kanteen sudenmetsästyksestä Ruotsi on ollut EU-tuomioistuimen rikkomusmenettelyssä sudenmetsästyksen sallimisen vuoksi. Viidentoista vuoden jälkeen EU-komissio luopuu kanteesta.

Ruotsi on päättänyt susikannan suotuisan suojelutason viitearvoksi 170 sutta ja on raportoinut sen EU:lle Kuva: Timo Heikkala

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Vuonna 2011 EU-komissio käynnisti virallisen prosessinsa Ruotsin susipolitiikkaa vastaan. Eu-tuomioistuin totesi tuolloin luontodirektiivä sovellettavan Ruotsissa liian väljästi.

Nyt EU-lainsäädännön muutokset ovat johtaneet siihen, että Ruotsin mahdollinen lainrikkomus ei ole enää ajankohtainen. Siksi EU-komissio on päättänyt hylätä Ruotsia vastaan ​​nostetun rikkomuskanteen.

Maaseutuministeri Peter Kullgren, joka on parhaillaan Brysselissä osallistumassa Maatalous- ja kalastusneuvoston kokoukseen, on päätökseen erittäin tyytyväinen.

”Tämä on seurausta työstä, jota me ja monet muut kanssamme olemme tehneet Bernin yleissopimuksen ja laji- ja luontodirektiivin parissa. Tuntuu hyvältä, että se on nyt saatu päätökseen”, hän kertoo ATL:lle.

Komission tiedottaja Maciej Berestecki vahvistaa prosessin päättymisen.

Bernin yleissopimuksen muutoksen ja sen jälkeen EU:n luontodirektiivissä tehtyjen muutosten myötä susien suojelu on lieventynyt, eikä rutiininomaista metsästystä ole enää suljettu pois.

Samaan aikaan Ruotsi on edelleen vaarassa joutua EU-kritiikin kohteeksi. Komissio lähetti syksyllä Ruotsille kirjeitä, joissa se kritisoi ja kyseenalaisti päätöksen, jonka mukaan 170 sutta aiemman 300:n sijaan riittäisi Ruotsin susikannan suotuisan suojelutason saavuttamiseksi. Tätä on puolestaan ​​seurannut Ruotsissa useita vetoomuksia ensi vuoden sudenmetsästystä vastaan.

Kullgren on kuitenkin toiveikas sen suhteen, että Ruotsi pystyy selittämään kantansa ongelmitta.

”Toivon ja uskon, että he ymmärtävät, miten olemme tämän järjestäneet, ja näkevät tosiasiallisen ja tutkimuksellisen pohjan, joka muodostaa tämän päätöksen perustan”, Kullgren sanoo.