Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan jatkui sunnuntaina neljättä päivää. Päivä päivältä on käynyt selvemmäksi, ettei Ukraina antaudu ylivoimaisen vihollisen edessä.

Maan puolustajat ovat olleet äärimmäisen kovilla. Hyökkääjä on osoittanut raakuutensa iskemällä myös siviilikohteisiin, mutta samalla se on joutunut itsekin kokemaan raskaita tappioita.

Muu maailma on tyrmistyneenä ja yhtenäisenä tuominnut Venäjän hyökkäyksen. Tyrmistys, Venäjän tuomitseminen tai myötätunto Ukrainalle eivät kuitenkaan enää riitä. Ukraina tarvitsee nyt kaiken mahdollisen materiaaliavun torjuakseen miehitysyrityksen. Taistelutahtoa ei maalta ja sen urhealta kansalta puutu.

Järjettömästä hyökkäyssodasta vastaava Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkasi sotatoimien alkaessa muita maita ydinaseilla, mikäli ne puuttuisivat Ukrainan miehitykseen. Historiallisen hyytävä uhkaus estää Natoa tai yksittäisiä maita lähettämästä joukkojaan Ukrainan tueksi. Sen sijaan jo viikonloppuna oli nähtävissä nopeasti käynnistyvä ase- ja humanitäärinen apu itsenäisyytensä puolustajille.

Tuki Ukrainalle yhdistää nyt muuta maailmaa päivä päivältä tiiviimmäksi. Samalla Venäjää suljetaan määrätietoisesti kaikesta kansainvälisestä toiminnasta. EU:n talouspakotteet kiristyvät, ja lauantai-illan tietojen mukaan niihin liitetään myös Venäjän sulkeminen kansainvälisestä Swift-maksujärjestelmästä. Lisäksi Eurooppa on sulkemassa ilmatilansa venäläiskoneilta.

Kriisit nostavat aina esiin yksilöitä. Ukrainan puolustustahdon, yhtenäisyyden ja vapauden symboliksi on nopeasti noussut maan presidentti Volodymyr Zelenskyi, jonka Venäjä on ilmoittanut eliminoivansa. Zelenskyi on esiintynyt kansalleen ja koko maailmalle vakaana ja rohkaisevana. Kun USA tarjosi vihollisen tappolistalle joutuneelle presidentille evakuointilentoa, tämä vastasi, ettei tarvitse kyytiä vaan ammuksia.

Toinen esiin nouseva henkilö on Vladimir Putin. Hän on tehnyt itsestään ja maastaan hylkiön. Kiihdyttämällä sotaa ja siviilikohteiden pommitusta hän on omalta osaltaan valinnut tien, jolta on erittäin vaikea palata.

