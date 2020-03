75-karonkka: Target Kronos sekoitti pakan, Willow Pride korjasi potin

Suomen Hippos / Juho Hämäläinen

Sensaatiomaisesti kaudenavausstartistaan parantanut Willow Pride pääsi kunniakierrokselle Kavioliigan oranssissa loimessa hoitajansa Noora Tuulan kanssa.

75-karonkka perkaa sunnuntaisin perinpohjaisesti läpi viikon Suomen Toto75-kierroksen.

Toto75-6

Etukäteen näytti selvältä, että suursuosikki T.Rex marssisi ennen pitkään keulapaikalle dominoimaan juoksua edellislähtöjen tapaan. Sellaisessa käsikirjoituksessa kuitenkin unohtui, että Kari Lähdekorvella oli lähdössä kaksi hevosta: eturivissä tuulennopea Target Kronos, takarivissä luokaltaan ja ennakko-odotuksiltaan kovempi Sobel Conway.

Ja kun asiaa nyt ajattelee, oli suorastaan itsestään selvää, että Target Kronos ”uhrattiin” Sobel Conwayn puolesta juoksemaan keulassa. T.Rexille jäi kuolemanpaikka, jolta se laukkasi viimeiselle takasuoralle kaarruttaessa.

Koivusen tallille taktiikka olisi tuonut oikeinkin komean tuloksen ilman muuatta Willow Pridea. Se paransi startti alla suorastaan järkyttävästi ja karkasi niin ylivoimaiseen voittoon, että olisi sisältä kiritilaa saadessaan pistänyt kaikki kaikenlaisilla juoksuilla ahtaalle. Sisäratajuoksusta huolimatta varsinaisesta nappijuoksusta ei voi puhua: alun pakittaminen ulkoa hännille verotti sekin voimia ja nostaa suorituksen arvoa entisestään.

Voittajan takana kaikki saivat laukannutta T.Rexiä lukuun ottamatta suunnilleen ne sijoitukset jotka ansaitsivat. Nyt rahoitta jäänyt Hazelhen Hermes olisi voinut olla jonkun sijan korkeammallakin, jos Jarmo Saarela olisi malttanut seurata kirissä Shadow Of Brisbanea eikä lähtenyt kiertämään tätä jo takasuoralla.

Toto75-4

Suomenhevosten Kavioliiga puolestaan noudatti käsikirjoitusta. Olihan viime starttien valossa suorastaan odotettavissa, että Välähdys ryöhäisi kiihdytyksessä laukalle ja johtopaikka lankeaisi Koskelan Akselille.

Rohkeasti GP:hen ilmoitettu – voittosummahan olisi oikeuttanut juoksemaan 4500 euron ykköspalkinnosta paljon helpommassa kakkossarjassakin – Sheikki näytti matkaavan toivottoman kaukana kärjestä, mutta kova matkavauhti satoi sen laariin. Lopulta ori ennätti voittoon helpostikin. Lahti näyttää olevan sille mieluisa rata: talven edellinenkin huippuesitys nähtiin juuri siellä.

Täydet pinnat myös hienosti 2. ulkoa kirineelle Evartille, kuolemanpaikan kunnialla kestäneelle Polaralle ja kovan matkavauhdin viimeisen satasen alkuun kestäneelle Koskelan Akselille. Ja kymppiplussa laukan jälkeisestä esityksestä Välähdykselle!

Toto75-1

Selene Lunen juoksu meni kuin elokuvissa. Se pääsi takamatkalta 2. ulos, kun Ice Wine kiersi keulaan, ja kirissä SE-tamma oli taas omaa luokkaansa. Ambriel olisi tosin aikaisemmin sisältä tilaa saadessaan saattanut yllättää sen, niin vihaisesti se loppusuoran kiri.

Takajoukoissa tipsikirjaan Stonecapes Poe. Se valui parijonon eläessä viimeiseksi ja joutui kiertämään loppukurvin 3. rataa ilman vetoapua. Kärkeen ei ollut ymmärrettävästi asiaa, mutta esitys oli sijoitusta (6) paljon parempi. Didi Hoss pääsi kirimään vain maalisuoran ja tuli voimissaan maaliin.

Toto75-2

Takamatka voi olla 16 hevosen volttilähdössä tekemätön paikka, jos keulilla päästään säätämään vauhti sopivaksi. Tällä kertaa mentiin sen verran reipasta, että parhaiden hevosten pitkät kirit kantoivat takaa hyvin perille asti. B.Riitu veti 3. radan kirijunaa perässään Elias Juonetar ja Hetviina, ja nämä olivat kolme ensimmäistä maalissa.

Elian Juonettaren ruuti oli loppusuoralla kuivinta. Hyvässä vireessä avasi kautensa kakkossijalla Hetviina, eikä yhtään huonompi suhteessa ollut vetotyöt huomioiden B .Riitu. Lakan Leija kiri 3. ulkoa hyvin.

Huono ei ollut kärkipari Metsärinteen Valta-Poikolan Neitokaan. Avauspuolikkaalla Metsärinteen Valtaa tiukasti haastanut Mattilan Miina jäi hyvävoimaisen näköisenä pussiin.

Toto75-3

Keulapaikan saaminen kasiradalta maksoi Anything For Youlle 09,5-vauhtisen avauksen. Iikka Nurmonen tiedosti hyvin asian ja luki, ettei Better Bossille vastaisi sen jälkeen kukaan, ja oikein luki. Better Boss marssi puolimatkassa keulaan ja lopussa karkuun.

Hienolla, pitkällä kirillä kiersi takaa kakkoseksi Callela Einstein, ja hyvin seurasivat perässä Brand New Key ja Don Corleone Trot. Kuolemanpaikalle jäänyt MAS Champ taipui rahoilta, ja vielä pahemmin pelihevosista väsyi rajussa avauksessa Anything For Youn kantaan revittänyt Qvidja’s First.

Toto75-5

Fountain Dynamitella ei ollut tällä kertaa ongelmia pitää sisäradalta keuloja, ja kun ykkössuosikki Perfect Rainmaker laukkasi 1. kurviin, loppumatka oli pelkkä muodollisuus. Vikaa ei ollut Perfect Rainmakerinkaan esityksessä - kuolemanpaikka oli vaan pitkällä matkalla liikaa.

Myös kakkossija ratkottiin lähtökiihdytyksessä. Pekka Korpi suunnisti Queen Adelella johtavan kantaan, ja kun Esa Holopainen yritti pitää The Rectorilla kiinni samasta paikasta viimeiseen asti ja joutui lopulta väistämään osittain sisäkentän puolelle, tilanne saattoi näyttää liian ahtaaseen rakoon ajamiselta.

Tuomaristo otti tilanteeseen ruotsalaistyyppisen kannan eikä langettanut Pekka Korvelle rangaistusta. Ruotsissahan nähdään, että jos sisäpuolella on tilaa, sinne saa alkaa laskeutua ja on takaa tulevan vastuulla ajaa niin, ettei kontaktia synny. Nähtäväksi jää, pitääkö linjaus jatkossakin vai kannattaako etujalkoja työntää edelleen viimeiseen asti väliin niin kuin Suomessa on tähän asti yleensä tehty.

Queen Adele ja The Rector seurasivat hyvin johtavaa ja Queen Adele nousi jopa puolittain tämän rinnalle. Takajoukoista parhaiten kiri An-Andree.

Toto75-7

Sahara Sandstormin lyöminen ei ole onnistunut viime aikoina säännöllisestikään kilpailleilta hevosilta, mutta nyt sen tempun teki suoraan 4,5 kuukauden tauolta Le Gros Bill. Lähtö- ja juoksupaikatkin olivat tietysti johtaneen Le Gross Billin puolella, mutta se ei voiton arvoa vähennä. Aloitus povaa huippukautta.

Lähdön tuomaripähkinä oli loppusuoran ajolinjat. Juha Utala nosti johtavaa seuranneen Piece Of Rockin 2. radalle ilman pienintäkään mahdollisuutta oman sijoituksen parantamiseen, jolloin sen takana seurannut Piedmont mahtui työntymään neljänneksi ohi Juicemanin.

Kun Piedmontia ajoi vielä tallinaapuri Esa Holopainen, tilanteen olisi saattanut tulkita edun antamiseksi kanssakilpailijalle. Totosijoituksiin vaikuttaessaan se olisi aiheuttanut väistämättä jopa ajokiellon. Tuomaristo katsoi sen kuitenkin sormien läpi.

Juiceman kiri takajoukoista voitavansa. Sunbeamin huumori taas hukkui kovaan avaukseen, jossa se jäi ensin kuolemanpaikalle, eikä pitkä kiri 2. ulkoa kantanut perille.

Oikea Toto75-rivi, 29.2. Lahti

8 Selene Lune

11 Elias Juonetar

11 Better Boss

5 Sheikki

1 Fountain Dynamite

8 Willow Pride

2 Le Gros Bill

7 oikein –tuloksille 7470,55 euroa, 6 oikein –tuloksille 27,54 euroa, 5 oikein –tuloksille 2,52 euroa. Vaihto 405 263,67 euroa.