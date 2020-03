Viisi kiperää kysymystä Vermolle: Uhkaako koronavirus Finlandia-Ajoa?

Terhi Piispa-Helisten

Readly Expressin voiton viime kevään Finlandia-ajossa todisti 9540 henkeä. Italiassa ja Ranskassa tämän suuruusluokan yleisötapahtumat on viime viikkoina peruttu.

Ravinetti esitti viisi kysymystä koronavirusta koskien Vermon kilpailupäällikölle Miika Lähdeniemelle, ja näin hän vastaa:

Millaisiin toimenpiteisiin Vermossa on ryhdytty koronaviruksen uhan kartoittamiseksi?

Seuraamme koko ajan viranomaisten antamaa informaatiota koronavirukseen liittyen. Viimeksi olin THL:n edustajiin yhteydessä tiistaina ja heidän näkemyksensä tällä hetkellä on se, että yleisötilaisuuksissa kannattaa kiinnittää huomiota hygieniaan. Esimerkiksi Palloliitto on ohjeistanut seuroja välttämään kättelemistä. Ensi viikosta lähtien yleisöllä on vapaassa käytössä käsidesiä raveissa. Hyvän käsihygienian lisäksi yleisohjeena on ollut se, että naaman koskettelua omin käsin kannattaa välttää.

Miten uhka vaikuttaa Finlandia-Ajon hevoshankintaan ja koko järjestelyprosessiin?

Finlandia-Ajoa suunnitellaan normaaliin tapaan. Hevoshankinnan suhteen tilanne oli jo ennen koronaviruksen leviämistä se, että lentokuljetuksen järjestämistä Ranskasta harkitaan tarkkaan. Se on järjestäjälle iso kuluerä. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että emme järjestä lentokyytiä.

Uhkaako koronavirus Finlandia-Ajoa?

Tällä hetkellä en näe uhkaa tapahtuman järjestämiselle.

Grand Criterium de Vitesse ravataan sunnuntaina Nizzassa ilman yleisöä. Onko samanlainen ratkaisu mahdollinen Finlandia-Ajon suhteen?

Finlandia-Ajon järjestäminen ilman yleisöä on sekin todella epätodennäköistä. Finlandia-Ajo on Vermon kauden toinen päätapahtuma Suuren Suomalaisen Derbyn ohella, ja sillä on suuri merkitys monessa mielessä ja ennen kaikkea tietysti taloudellisesti. Nykytilanteessa jokainen pääsylippueuro on tärkeä sekä Vermolle että kaikille muillekin raviradoille. Jos tartuntatautilain perusteella kaupunki kieltää suurempien yleisötilaisuuksien järjestämisen, silloin täytyy yhdessä Suomen Hippoksen kanssa miettiä ratkaisua. Tilanteen edetessä mielekkäämmältä vaihtoehdolta tuntuisi tapahtuman siirtäminen toiseen ajankohtaan kuin järjestäminen ilman yleisöä.

Milloin lopullinen päätös Finlandia-Ajon ajamisesta tai ajamatta jättämisestä täytyy tehdä?

Koronaepidemian edistyminen on niin vaikeasti ennakoitavaa, että on vaikea määritellä mitään ajankohtaa. Seuraamme päivittäin tilannetta ja olemme yhteydessä THL:n ja kaupungin edustajiin.