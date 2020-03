Vidgrénien ja Lehterän Radetzky otti neljännen putkeen

Tero Lehterän kasvattama ja yhdessä Einari Vidgrén Oy:n kanssa omistama viisivuotias ruuna Radetzky on äitynyt hurjaan menoon Ruotsissa. Se on juossut neljästi Mattias Djuselta Pohjanlahden yli siirryttyään, ja yhtä monesti on tullut tikku. Tänään Solvallassa se meni täyden ryhmän 14,6 - helposti.