Nyt se on varmaa: Ruotsin ravit jatkuvat entiseen malliin - ainakin toistaiseksi

Tänään on liikkunut erilaisia tietoja Ruotsin ravien jatkumisesta, kun naapurimaamme hallitus tiukensi ehtojaan ihmisten kokoontumisista. Yli 50 hengen joukkoja ei Ruotsissa enää sallita, mutta Svensk Travsportin tuoreen tiedotteen mukaan ravit jatkuvat kuten tähänkin saakka koronavirusaallon aikana, ilman ratayleisöä.

Anu Leppänen

Solvallassa ei ole ollut vähään aikaan yleisöä, mutta ravit Ruotsissa jatkuvat vaan, maan hallituksen tiukennuksista huolimatta. Ranskassakin riittää nyt Ruotsin ravien faneja, kun missään muualla raviurheilevassa Euroopassa ei enää kilpailla koronaviruksen aiheuttamien rajoitusten takia.

Tuorein tieto Ruotsista kertoi ravien jatkuvan, ja nyt Svensk Travsport vahvisti tiedon omilla sivuillaan. Tiedottensa mukaan ratkaiseva asia on, että ravirata on työpaikka. Radoilla tehdään tiedotteen mukaan äärimmäisiä turvatoimia tartuntariskin minimoimiseksi. Ilmeisesti Ruotsin viranomaiset laskevat, ettei raveissa yhdessä hetkessä kokonnu tuota 50 ihmistä, joka on ilmoitettu rajoituksen tämänhetkiseksi maksimimääräksi naapurimaassamme.

Tästä pääset Svensk Travsportin tiedotesivulle, jolla kerrotaan ravien jatkumisesta.

Suomessa raviurheilun keskusjärjestö Suomen Hippos ry. kertoi perjantaina mm. YT-neuvotteluiden alkamisesta organisaatiossaan.