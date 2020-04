Petteri Joki siirtämässä tallinsa toiminnan Torniosta Ruotsin puolelle

Tilanne myös raviurheilevassa maailmassa on erikoinen. Se ei estä hevosihmisiä tekemästä suunnitelmia. Petteri Joki on reagoinut hankalaan tilanteeseen: suunnitelmissa on tallin pikainen siirto Ruotsin puolelle.

Juhani Länsiluoto

Petteri Joella on on suunnitelma tallinsa kilpailutoiminnan jatkamiseksi: "Ilman sitä olisin voinut menettää hevosenomistajia."

Petteri Joki valmentaa Tornion lähellä 17 hevosta ja on yksi aktiivisimmista kilpailijoista Suomesta Pohjois-Ruotsin raveissa. Koronatilanteessa uhkakuvana on Suomen ja Ruotsin rajan sulkeminen liikenteeltä jopa työmatkailijoiltakin, ja Joki on tehnyt tallinsa "pelastussuunnitelman".

"Seuraavat Bodenin ravit ovat 21. alkanutta kuuta, ja viimeistään puolenkuun aikaan tallimme käytännössä kaikki treenihevoset ovat siirtymässä Ruotsin puolelle", Petteri Joki, 44, kertoo.

"Meillä on ollut vaihtoehtoisia suunnitelmia Ruotsissa kilpailemisen jatkamiseksi, mutta todennäköisin ratkaisu tässä on talli Haaparannassa reilun 30 kilometrin päässä kotipaikastamme. Kaikki treenattavat eli 15 hevosta siirretään samaan paikkaan, vain Tornion radalle jää kaksi, joita Petri Korpela hoitaa ja treenaa meille. Toiminta on siirrettävä käytännössä kokonaan, jos rajanylitysmahdollisuus sulkeutuu."

Meinaako ravitalli Petteri Joki muuttaa pysyvästi Ruotsin puolelle?

"Meillä on kotipaikka ja tallit Torniossa, eikä siitä luovuta, mutta nyt tilanne on tämä, ja mennään vähän päivä kerrallaan. Tässähän on koko ajan mahdollista että tilanteet vielä muuttuvat, mutta suunnitelma on juuri nyt tällainen. Jatko riippuu monesta asiasta, hevosmäärästä ja asiakaskunnasta esimerkiksi, eli ei kannata mennä asioiden edelle."

"Hevosenomistajat halusivat keskustella siitä, että mitä nyt tapahtuu, tietenkin. Tuli sellainen tunne, että jos ei reagoi, voi menettää asiakkaita. Tämä on palveluammatti, ja minulla on hyviä asiakkaita. Mietittiin asiaa, ja tällainen suunnitelma syntyi. Iso osa tallini hevosista on vanhoja kilpahevosia, joilla on tähtäin tienesteille suurin piirtein joka viikko. Koko aikana, jona ei ajeta kilpaa, voi siis laskea tappiota, ja sitä tulee varsinkin hevosenomistajille."