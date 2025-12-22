Päivän ravit ja ideahevonen: Tauluaan parempi voimanpesä jyskyttää perille astiTuleva raviviikko on vahvasti joulun sävyttämä. Kotimaassa ravataan vielä alkuviikosta ennen kahden päivän joulutaukoa. Kouvolassa pistetään jalalla koreasti euronelkun tahdissa.
Kouvolan kymmenen lähdön ravit ajetaan kiristyvässä pakkasessa. Euronelkut pistetään likoon ennen kuudetta lähdöä.
Kierroksen pelatuin hevonen on kolmannen kohteen Old Fashioned. Kolmivuotias ruuna kävi Jokimaalla kuumana kuin hellankoukku, eikä Jukka Torvisella ollut mitään palaa pitää hevosta hallinnassa.
Lyhyemmällä starttivälillä hevonen voi olla helpompi ajettava. Kyvyiltäänhän Pia Huusarin valmennettava on yksiselitteisesti lähdön paras.
Myös illan ideahevonen tulee Huusarin tallista. Avauskohteessa kisaava Vincent C.D. on käynyt tällä kaudella mittaamassa voimiaan Solvallassa asti. Loppusyksy on mennyt väärällä askellajilla, mutta oriin kunnossa ei pitäisi olla mitään vikaa. Se on hurjasti tauluaan parempi hevonen.
Lähtöpaikka on ulkoa, mutta Vincent C.D. jaksaa jauhaa. Se jyskyttää väsymättä perille asti. Vähälle rastitukselle jäävä ori kannattaa huomioida peleissä varhain.
Coconut Match oli lauantaina kivikovassa divisioonafinaalissa neljäs. Aivan voittojuoksujen kaltaista loistoa ei ruunassa ollut. Hevonen jää Kouvolan startin jälkeen talvitauolle. Luokaltaan se on toki parhaimmistoa laadukkaassakin lähdössä.
Celsius Evo on kolmas kovanaama, mutta Elina Leinosen suunnitelmia haittaa ulkorata. Jos rata menee pakkasella kovaksi, se ei ole voimaruunalle paras lähtökohta. Readly Eagle on kunnossa, mutta vastus hirvittää.
Kouvolan ravit alkavat 18.00. Euronelkku karautetaan liikkeelle kello 19.50.
Euronelkkua ei ehditä ajaa loppuun, kun Rommessa käynnistyy Ruotsin Toto64. Mukana olevassa kylmäverilähdössä kannattaa katsastaa Lex Ington, joka on tehnyt tasaisen laadukasta työtä.
Viimeksi Rommessa norjalaisruuna kiersi loppukaarteessa viidettä rataa, ja vaikka harvatahtinen hevonen oli laukata ennen loppusuoraa, oli se lopulta vakuuttava voittaja. Samanlaisena Knut Arne Ödegaardin suojatti on vahvoilla tänäänkin.
Rommen kaksivuotislähtöön oli ilmoitettu Riina Rekilän Viking Wania, mutta se on jäänyt kisasta pois.
Rommen Toto64-peli alkaa kello 20.30.
