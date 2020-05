Päivän ravit: perjantai on raveja täynnä

Uutiset Riku Niittynen

Perjantaipäivän kulku on sellainen, että on vaikea löytää siitä kohtaa, jossa ei olisi menossa joitain raveja jossain päin maailmaa: on tietenkin Ruotsia kautta linjan, mutta myös Australiaa, Ranskaa ja Norjaa.