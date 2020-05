Mantorpin T75: suomalaismenestystä saatiin, vaikka Chief Orlando laukkasi

Adam Ström/Stalltz.se

Tässä Chief Orlando ja Rikard N Skoglund lunastavat paikkansa Elitloppetissa 2020. Tänään viimeisteltiin virettä uran huippukohtaan, mutta kenraaliharjoitus tuotti kahden laukan jälkeen jäännössijan. Toivotaan sen merkitsevän onnistunutta ensi-iltaa!

Chief Orlando, joka on urallaan toiminut 64 aiemmassa startissaan kuin kello, hölmöili laukalle jo auton takana. Ori jäi kahden laukan hidastamana todella kauas viimeisestäkin, mutta ajoi porukan kiinni ja tuli maaliin parijonossa ilman, että ohjastaja Rikard N Skoglund vaati siltä lopussa mitään. Sen piti kulkea reippaasti läpi viimeiset n. 2,5 kilometriä tullakseen edes siinä. Voittaja, keulassa mennyt Robert Berghin ajokki Mindyourvalue W.F. paineli 13,1 keskipitkällä 2640 metrin matkalla ja vastasi niukasti mutta varmasti ahnaasti loppusuoralla rinnalle hyökänneelle kautensa aloittaneelle Handsome Bradille. Jälkimmäinen voitti viime kaudella tänä vastaavana viikonloppuna Copenhagen Cupin, mutta jätti nyt huomenna ajettavan Kööpenhaminan suurkisan väliin.

Suomalaismenestystä sentään saatiin Mr Marvelouksen upealla voitolla johtavan rinnalta. Hannu ja Mikko Laakkosen omistama ja kasvattama nelivuotias ruuna rauhoittui johtavan rinnalle mainiosti, ja voitti takuuvarmasti täyden matkan klass II:n ajalla 14,3. Reijo Liljendahlin valmentama ruuna nappasi tililleen 110000 kruunua Ulf Ohlssonin ohjastamana.

Samoin Katja Melkon tallissa ennen tätä tappiottomana kilpaillut Exaudio Vici oli huima, vaikka kakkoseen joutui tyytymäänkin. Se jäi takarivistä pitkässä voltissa hännille. Loppukiri oli vankka ulkoratoja pitkin, ja loppukaarteessa ruuna joutui vielä häirityksikikin. Silti se ehti kirkkaasti kakkoseksi Jorma Kontion ohjastamana, mutta voittaja Cobbys Nana oli jo karussa. Taulussa ollut viiden voiton suora katkesi, mutta hevonen on edelleen vankka kuin mikä.

Nina Pettersson-Perklénin valmentama Religious puolestaan oli hopeadivisioonassa vahva kolmas johtavan rinnalta. Mika Forssin ajokki on näin valmis Elitloppet-viikonlopun saman sarjan finaaliin.

Päivän odotetuimpia matseja oli nelivuotislähtö Ina Scots Äran vielä tappiottoman Ecurie D:n ja Ruotsin Kriteriumin ykkösen Powerin yhteenotto. Kuitenkin kisa käytiin ennen kaikkea Ecurie D:n ja Armour AS:n kesken. Power ei ehtinyt mukaan otteluun. Armour AS näytti loppukaarteessa jo ratkaisseen asian, mutta ei. Ecurie D lepäsi hetken selässä Björn Goopin ohjastamana ja tuli lopussa vielä helposti ohi. Täyden matkan aika on 12,2 antaa vain aavistuksen siitä, millaisesta lupauksesta on kyse. Esitys ja ottelu jätti kylmät väreet selkäpiihin.

Frode Hamren valmentaman Jean-Pierre Duboisin kasvatilla on nyt yhdeksän starttia ja yhtä monta voittoa. Ei edes Vermon paha lähtölaukka kolmevuotiaiden EM:ssä syksyllä katkaissut oriin putkea, eikä se ollut uhattuna nytkään kovassa porukassa lähtönumerolla 12. Päivän melko arkinen tulostaso huomioiden Ecurie D:n tulos oli todella huima. Oriin toinen osaomistaja on suomalaiset juuret omaava Marko Kreivi Göteborgista.

