Mikkelin Toto75-ravit siirtyvät Lahteen Mikkelin lauantaiset 75-ravit siirretään Lahden Jokimaalle. Raviradan toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoo, että kyseessä on ennakoiva varotoimenpide.

Vielä torstaina Mikkelissä on ihanteelliset olosuhteet raviurheilulle, mutta tilanteen ennakoidaan huononevan lauantaiksi oleellisesti. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Lauantaina Mikkelissä alun perin pidettävät Toto75-ravit siirretään Jokimaalle. Odotettavissa oleva sään lämpeneminen ja ennustetut vesisateet ennakoivat Mikkeliin vaikeita olosuhteita.

Mikkelin Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Kari Tiainen kertoo, että raveja tai hevosten turvallisuutta ei haluta missään oloissa vaarantaa. Siksi varotoimenpiteenä tehtiin ratkaisu ravien siirtämisestä jo yli kaksi vuorokautta ennen itse tapahtumaa.

”Olosuhteethan ovat tänään torstaina aivan loistavat Mikkelissä. Perjantaille ja lauantaille on odotettavissa usean plusasteen lämpötila. Lisäksi ennusteissa on molemmille päiville alueen yli menevä sadealue. Olosuhteet olisivat varmaan menneet vaikeiksi”, Tiainen kertoo.

Ravien siirtämisestä tekivät yhdessä päätöksen Tiainen, hallituksen puheenjohtaja Maria Närhinen, eläinlääkäri Jukka-Pekka Närhinen sekä ratamestari Seppo Romo.

Tiaisen mukaan päätös on valitettava alueen ravi-ihmisille ja myös henkilökunnalle. Riskejä ei haluttu kuitenkaan ottaa, ja päätös haluttiin tehdä ajoissa.

”Lahdessa uskotaan olosuhteiden puolesta parempaan, ja he ovat valmiit ottamaan ravit vastaan. Siellä mennään hyvin pitkälti Jokimaan toimihenkilöiden voimin. Jokimaalla radan ei pitäisi vaatia mitään ihmeitä, mutta toki huolenpitoa.”

Tiaisen mukaan Lahti on myös tulevaisuutta silmällä pitäen luonteva paikka ravien siirrolle.

”Tulevassa kilpailutoiminnassa Jokimaa on meidän alueen päärata, joten siinäkin mielessä se on oikea rata ravien siirrolle.”