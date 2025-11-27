Päivän ravit: Kotimaassa ravataan Seinäjoella – Kenzo Benois viivalla VincennesissäTorstaina ravataan Seinäjoella, missä kilpaillaan yhteensä kymmenen lähdön verran.
Illan pääpeli on Toto5, joka starttaa ravien neljännestä lähdöstä. Kierroksen luottohevonen löytyy heti avauskohteesta, kun Henry Ala-Korven ohjastama ja valmentama Global Fortune tavoittelee jo uransa ja samalla kautensa viidettä voittoa.
Toisessa kohteessa Tuukka Varis kipparoi BWT If You Daren rattailla. Sataa voittoaan tiukasti tavoitteleva parikymppinen on neljän voiton päässä tavoitellusta rajapyykistä.
Kolmannessa kohteessa pisimmän takamatkan Wolt ja Tangen Svenn näyttelevät pääosaa.
Neljännessä kohteessa Mira Oksakarin ohjastama Rawlings on lähdön ennakkosuosikki. Oksakarilla on hyvät saumat myös Toto5-pelin päätöksessä Awayn kanssa.
Seinäjoen ravit alkavat kello 18.00. Toto5-pelin jättöaika päättyy kello 19.10.
Ruotsin Toto64-peli ratkaistaan Halmstadin kaviouralla. Peliaika päättyy kello 20.30.
Ranskan Vincennesissä on suomalaisväriä, kun Antti Ojanperän valmentama Kenzo Benois kilpailee montéssa. Pierre Yves Vervan ohjastama ruuna kilpailee Vincennesin iltapäivän toisessa lähdössä, joka ajetaan Suomen aikaa kello 15.30. Kisan ykköspalkinto on 18 450 euroa.
- Osaston luetuimmat