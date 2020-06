Elitloppet veti Maaseudun Tulevaisuuden televisiokanavalle ennätysyleisön

LARS JAKOBSSON / TR BILD

Sunnuntain lähetyksen kohokohtiin kuului kylmäveristen Elitkampen. Sen voitti norjalainen Odd Herakles, jota ohjasti Tom Erik Solberg.

Kanava 26 näkyy lähes kaikissa antenniverkon kautta televisiota katsovissa talouksissa. Lähetyksen antenniverkkoon välittävän Digitan arvion mukaan sunnuntain lähetyksen parissa vähintään piipahti noin 85 000 katsojaa. Lauantaina vastaavaksi määräksi arvioitiin noin 60 000 katsojaa. Arvio perustuu HybridiTV -laitteista kertyvään dataan.

Aiemmin kanavan 26 piikkipaikkaa piti televisiointi viime vuoden kuninkuusraveista Lahdesta lauantaipäivältä 3.8.2019.

Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen on erittäin tyytyväinen katsojien määrään. Hänen mielestään katsojaluvut todistavat, että myös kotimaisella raviurheilulla on tilaisuus nostaa profiiliaan yleisön silmissä.

”Raviurheilulla on Suomessa tällä hetkellä vahvaa nostetta, koska muuten urheilua on kovin niukasti tarjolla. Olen iloinen, jos Suomen Hippos pystyy nyt hyödyntämään tilanteen. MT on tässä mielellään vahvasti mukana.”

Elitloppet kiinnosti tv-tuotteenakin – Suomesta Solvallaan ennätysvaihdot