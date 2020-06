TalkKari selvittää Harri Koivusen valmennusfilosofiaa

Metsämäessä on erinomaiset mahdollisuudet antaa hevosille vaihtelevaa valmennusta.

Jukka Heiskala

Tämän viikon jaksossa Kari Lähdekorpi käy jututtamassa Harri Koivusta Turun Metsämäessä.

MT TalkKari vieraili Turun Metsämäessä Harri Koivusen Ravitallilla. Tallilla toimii yhdessä Isä Harri ja poika Olli sekä joukko hevosten hoitajia. Ohjelmassa kuullaan miten tallissa hevosia valmennetaan Metsämäen erinomaisilla valmennuspaikoilla.

Metsämäestä on radan lisäksi veryttelylenkki, kilometrin hiittisuora, noin 2 kilometrin metsälenkki jossa on hyvä mäkivetopaikka sekä pehmeä suora, joten on erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa vaihtelevaa valmennusta.

Talleja on kaksi ja tarhoja riittävästi. Hevosia ajetaan paljon isoissa ryhmissä ja silti yksilöllisesti muun muassa erilaisilla vastuksilla. Vauhdit pidetään maltillisina.

Ohjelmassa kuullaan myös antaumuksella Metsämäen ratamestarin työtä tekevän Mika Ahtiaisen mietteet radan ja valmennuspaikkojen hoitamisesta.

Toimittaja Kari Lähdekorven kysyessä Harrin mielipidettä Suur-Hollolan tavasta ajaa kahtena päivänä toteaa Harri että ne on "Suomes syntyneitte lämminveriste Kuninkuusravit"

Haastattelut: Kari Lähdekorpi

Kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala