Vermo järjestää Kuninkuusraveihin kisakatsomon – Köppinen vetonaulana

Terhi Piispa-Helisten

Köppinen voitti Vermon kura-3 000 metriä ja veti nuoren Costellon kuninkuuskisan kakkoseksi. Nyt Köpä palaa Vermoon juhlistamaan Kuninkuusravien yleisölähetystä.

Kun Seinäjoelle ei saada ottaa yleisöä, Vermo on päättänyt tukea raviurheilun päätapahtuman näkyvyyttä järjestämällä kisakatsomon sekä lauantaina että sunnuntaina.

Lippuja myydään kahteen enintään 500 hengen yleisöalueeseen, joista on Vermon raviradan mukaan hyvä näkyvyys jättinäytölle.

Vetonaulana on myös ajelu kaksinkertaisella ravikuningas Köppisellä. Se arvotaan ennakkolipun ostaneiden kesken ja kaksi onnekasta pääsee vuorollaan tandemkärrystä ohjastamaan "Vermon seriffi".

Köppinen toimii muutenkin Kunkkaritunnelman kohottajana. Kasvattaja-omistaja Jyrki Korhoselle tehtävä on myös mieluinen.

”Köpällä oli uransa aikana ja on edelleen paljon faneja. Se on hirmu hyvässä kunnossa ja aion ajaa sillä kärryt perässä Vermossa. Silloin muistuu taas mieleen, millaista on todellinen huippuraviurheilu.”

Huonolla säällä tapahtuma siirretään sisätiloihin katsomoravintola Ravillaan.

Lipunmyynti kisakatsomoon avautuu tiistaina 7. heinäkuuta Vermon verkkosivulla.

Huomaathan myös viikon gallupin: Pitäisikö myös Seinäjoelle voida ottaa yleisöä?