Talkkari kohti Kunkkareita osa 2: Kymppiä menevä Caijus ja uintipeto Lakan Leija

Lakan Leija piipahtaa uimassa lähes päivittäin. Reissulla on mukana aina ainakin kaksi kolmesta Tuomaalasta: valmentaja Erkki (vas.), omistajaveli Mikko ja Erkin vaimo Aino.

Viime vuoden kuninkuuskisan kolmosta Caijusta (enn. 20,6, vs. 187 606 e) valmentaa Mika Mäkelä, joka pitää yhdessä puolisonsa Mirka Lehtisen kanssa valmennustallia Vihdissä.

Kari Lähdekorpi ihastelee Caijuksen lähtönopeutta arvioiden, ettei yksikään tämän hetken suomenhevonen spurttaa ulkoa sen ohi lähtöauton takaa.

Mika Mäkelä myöntää sen kehittyneen mutta lisää, että jo 5-vuotiaana hän lähti sillä voltista 200 metriä 18-vauhtia.

"Nythän se menee sitten jo kymppiä!" heittää Lähdekorpi.

"Kyllä joo, varsinkin kun on eri mies kyydissä", Mäkelä nauraa takaisin viitaten itseään kevyempään ohjastajaan Antti Teivaiseen.

Pariskunnan tallissa on sekä valmennustoimintaa että siitosoreja, sillä Caijuksen lisäksi hyppäävät isä ja poika Sipori ja Hepori.

Caijuksen (Cameron – Vokkerin Mutri – Vokker) toinen omistaja on Timo Glumoff ja sen ovat kasvattaneet Antti ja Heidi Nikunen Orimattilasta.

Ensimmäistä kertaa kuningatarkisaan tähdätään Lakan Leijalla, joka on omistajiensa mukaan "kiltti mutta omapäinen". Lisäksi jaksossa selviää, että se on todellinen peto uimaan.

Tammaa valmennetaan pääasiassa uittamalla, johon on erinomaiset mahdollisuudet Lapuan raviradan kupeessa uittouomassa. Valjaissa se on sen sijaan kesällä vähän.

Tuomaalat paljastavat, että tamma oli vielä 2–3 -vuotiaana kaupan. "Se näytti pieneltä ja oli sellainen pallo, ei minkään näiköinen", valmentaja Erkki Tuomaala kertoo.

8-vuotias tamma (enn. 23,2, vs. 41 150 on nyt tehnyt nousun tammojen ykköskaartiin ja oli ensimmäisen kunkkarirankingin kakkosena. Tamman omistaa hänen veljensä Mikko Tuomaala ja veljesten Maatalousyhtymä Tuomaala on myös kasvattanut sen.

Heinäkuun ajan Talkkarin erikoisohjelma on katsottavissa jo perjantaisin kello 18. Sunnuntaiaamupäivänä ohjelmaa ei siis ilmesty.

Kohti Kunkkareita on katsottavissa antennitalouksissa tv-kanavalla 26 lauantaina ennen T75-ravien alkua kello 13.30 ja sunnuntaisin kello 9.

haastattelut: Kari Lähdekorpi

kuvaus ja editointi: Jukka Heiskala

tuottaja: Jussi Korkia-Aho

MT on Kuninkuusravien yhteistyökumppani.

Mika Mäkelä ja Mirka Lehtinen kiittävät oriin käsiteltävyyttä niin kaviouralla kuin siitoksessa. Kari Lähdekorpi jututtaa.