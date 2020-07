13. viikko tuotti upean tarjonnan: Näitä varsoja kelpaa ihailla

Lukija kuva / Emili Varsala

Emili Varsala kertoo viestissä, että Ypäjä Upea varsoi 2.7. tomeran oripojan keskellä päivää, vaikka aidan toisella puolella olivat ratsastustunnit käynnissä. Kuvassa Lastun Lekan jälkeläinen, lempinimeltään Ylväs on päivän ikäisenä. Varsan omistaa Laura Kajanto Hämeenlinnasta.

Tämä oli viimeinen varsakuvien lähettämisviikko. Kuvia on nyt jo kertynyt reilusti yli sata, ja raadilla on visainen tehtävä valita niistä kärkitusina ehdolle yleisöäänestykseen ensi viikolla. Äänestys alkaa sunnuntaina 19. heinäkuuta.

Lukijan kuva / Kari Rautanen

”Äidin kullannuppu” Elvi eli Grande Amore syntyi 27.6. Tässä tamma on emänsä Amour Kempin hellittävänä viikon iässä. Isä on Knows Nothing ja omistaja Grande Catastrofe Team Espoosta. Katja Lehtimäki lähetti kuvan.

Lukijan kuva / Ilmari Majuri

Viime sunnuntaina julkaistiin kaksi kuvaa kolmesta Tervolassa syntyneestä varsasta, joilla kaikilla on sama isä P.V. Hemppa. Oukan Liisalla on kolmikosta vahvin työhevostausta. Ilmari Majurin omistama Helkka on tässä multaamassa perunamaata ja vajaa 2-viikkoinen Liisa on mukana. Helkka toimii aktiivisesti kyyttötilan muissakin maa- ja metsätöissä.

Lukijan kuva / Sirkka Sipponen

Silviisii eli Vieno syntyi Keuruulla 15.6. Sirkka Sipposen talliin. Sen emä on Masariini ja isä Hanslankari.

Lukijan kuva / Roope Kiviranta kuva

Shetlanninponiori Laku saanee nimekseen Stonebeach Lex. Sen emä on Usvaniityn Irina ja isä Celex. 26.5. syntyneen varsan kasvattajat ovat Roope, Hanna ja Veera Kiviranta Janakkalasta.

Lukijan kuva / Siina Kervinen

"Pitkän odotuksen ja melkoisten ponnisteluiden jälkeen syntyi 4.6. reipas tammavarsa Huittisissa MYH Horses Oy:n tallilla. Onneksi varsomisapuna oli kokenut Maija Yli-Huhtala. Kuvassa Kivutar eli Kepa laitumella keskustelemassa Vesa Kervisen kanssa tulevaisuuden suunnitelmista, kertoo Satu Kervisen viesti. Kepan emä on Tuska-Tähti ja isä Corleone. Satu ja Siina Kervinen Sastamalasta ja Tampereelta ovat kasvattajat.

Lukijan kuva / Tanja Hämäläinen

Kun emä on Saetta, tulee varsasta Saetan Valtsu. Etenkin kun isänä toimi Vaellus. Valtsun kasvattaja on Heikki Kukkakorpi Haapajärveltä.

Lukijan kuva / Miia Hautala

Närpiöläisen Heli Hautalan talliin syntyi 28.6. tämä emänsä Hohdon Iineksen ympärillä kirmaava tammavarsa, jonka isä on Turelius.

Lukijan kuva / Marianna Myllymäki

Kymmenen päivän ikäinen orivarsa Halo säätää pian kotitallin hevospoppooseen uuden laumajärjestyksen, epäilevät kasvattajat Marianna ja Miia Myllymäki Ypäjältä. Halon emä on Life Of Rose ja isä Pastor Stephen.

Lukijan kuva / Marianne Koivumaa

Flying Dawn varsoi Traveling Manista tämän tammavarsan, joka kantaa lempinimeä Kata ja virallisesti Cockoo Danger. Kasvattajat ovat Esa ja Marianne Koivumaa Kolarin Poikkijärveltä.

Lukijankuva / Irmeli Stenberg

Stand Up And Shout syntyi jo 21.3. Energinen juoksijatyttö on kuvassa noin viikon iässä. Salolaisen Jari Jormanaisen kasvatti on Lily Hooliganista ja isä on Mavens Way.

Lukijan kuva / Outi Uusitalo

Orivarsa Saarnamies on emänsä Salasarin toinen jälkeläinen. Isä on Costello ja kasvattaja on Suvi Anttila Mäntsälästä.

Lukijan kuva / Kirsi Kettunen

Kaisu Kevätön varsoi 6.7. kaunispäisen orivarsan Huhkaisu "Kaitsu", jonka isäori on Jokivarren Kunkku. Varsan kasvattaja on Elina Korolainen, Iisalmi ja omistajat Kirsi ja Elsa Kettunen ja Marja Liisa Väisänen , Sukeva.

Lukijan kuva / Susanna Rantala

"Tervehdys, saanko esittäytyä? Minua kutsutaan Aku Ankaksi", sanoo tämä pirteä tamma. Cinnamon Li varsoi tammavarsan 23.5 . Brad De Veluwesta. Varsa sai virallisesti nimekseen Cacuanga. Sen kasvattaja on Tero Nukki Mynämäeltä.